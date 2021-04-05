 

Бренд General Motors представил электрический внедорожник Hummer EV 2024 года

05.04.2021, 11:04, Новости дня
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Американская компания GMC официально продемонстрировала серийный электрический внедорожник Hummer.

Предложенная модель выполнена на базе пикапа, который показали в 2020 году. Вместе с тем инженеры применили в автомобиле проверенную платформу GM BT1. Кроме того, на кузове установили запасное колесное на распашной задней двери. По внешнему виду электрический внедорожник напоминает классический Hummer H2, который выпускали до 2009 года.

Длина кузова составляет 5,5 метров, а салон полностью идентичен показанному ранее пикапу. Автомобиль оснащается тремя электрическими агрегатами, два их которых на задней оси и один в передней части. Суммарная мощность нового электрокара Hummer составляет 830 л.с.



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