Психолог Светлана Колосова рассказала о пользе негативных эмоций

Психолог Светлана Колосова пояснила о том, что переживать негативные эмоции помогают инфантильные реакции. По мнению кандидата наук, страдания приносят человеку пользу.

Светлана Колосова напомнила, что негативные эмоции являются такой же частью жизни человека, как процесс рождения, состояние здоровья, различные болезни, старение и смерть. Страдания помогают личности расти, а также дают возможность научиться контролировать собственные эмоции.

Как пишет издание «Слово и Дело», психолог призывает не делать так, чтобы пессимистический настрой стал руководить жизнью. Возможно испытывать положительные эмоции и в негативных переживаниях. Если у человека не получается самостоятельно справиться с тем, что случилось в его жизни, то лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.