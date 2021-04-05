 

Психолог Светлана Колосова рассказала о пользе негативных эмоций

05.04.2021, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Психолог Светлана Колосова пояснила о том, что переживать негативные эмоции помогают инфантильные реакции. По мнению кандидата наук, страдания приносят человеку пользу.
Светлана Колосова напомнила, что негативные эмоции являются такой же частью жизни человека, как процесс рождения, состояние здоровья, различные болезни, старение и смерть. Страдания помогают личности расти, а также дают возможность научиться контролировать собственные эмоции.

Как пишет издание «Слово и Дело», психолог призывает не делать так, чтобы пессимистический настрой стал руководить жизнью. Возможно испытывать положительные эмоции и в негативных переживаниях. Если у человека не получается самостоятельно справиться с тем, что случилось в его жизни, то лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Белорусский нефтяной экспорт отныне – через Россию

27.07 / Скандалы: Ты помнишь, как все начиналось…

23.11 / Мнение: Бывают настоящие судьи!

04.03 / На Филиппинах родился козленок-мутант с одним глазом, но двумя зрачками

08.10 / Мнение: Для тех, кто в FESCO

02.08 / В Хабаровске арестовали на пять суток двоих участников акции в поддержку Фургала

21.08 / Мнение: Основная версия – Навальный переборщил с галлюциногенами

04.01 / Мнение: Шесть крат

13.07 / Мнение: Ефремов и достоевщина: Желание искупить вину через смерть в тюрьме

23.08 / В Германии признали правоту Путина по поводу золота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)