 

Реаниматолог рассказал россиянам об отличиях хорошего врача от плохого

05.04.2021, 11:00, Разное
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Плохого врача от хорошего отличает то, что он пытается запутать пациента в терминологии. Об этом россиянам пояснил в подробностях реаниматолог Александр Островский.
Врач уверен, что хороший специалист обязательно будет говорить с больным на понятном языке. Кроме этого, доктору нужно построить с пациентом партнерские отношения, ведь им вместе предстоит работа, направленная на выздоровление.

Как отмечает издание «Слово и Дело», ссылаясь на слова Александра Островского, квалифицированный врач способен поставить диагноз «от двери». Это значит, что как только пациент входит к нему в кабинет, врач уже понимает, с чем столкнется. При дальнейшей диагностике и беседе ему необходимо только подтвердить свои предположения.

Первичный осмотр пациента, как отмечает реаниматолог, длится не более 15 минут. Врач должен помочь пациенту, а не пытаться решить все проблемы за него. Главное в этом процессе – действовать сообща.



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