Диетологи назвали суперфуды для здорового кишечника

Для нормальной работы ЖКТ диетологи рекомендуют обогащать рацион суперфудами, богатыми пищевыми волокнами. Это бобовые культуры, семена льна, овощи и фрукты.

Для нормального пищеварения необходима выработка полезных бактерий пребиотиков и пробиотиков, которых немало в артишоках и пшенице, бананах и спарже, чечевице, луке и чесноке. Кишечная флора, по словам консультантов по здоровому питанию, должна находиться под постоянным контролем, если что-то пойдёт не так, то последствия будут плачевными. Среди них – ожирение, желудочно-кишечные заболевания и слабый иммунитет.

Пищевые волокна поддерживают уровень хорошего холестерина и допустимую концентрацию сахара в крови, а также борются с запорами. Овощи, сухофрукты, семена льна и цельнозерновые крупы содержат значительное количество клетчатки, а натуральный йогурт и квашенная капуста могут похвастаться наличием полезных лактобактерий.

Медики советуют обратить внимание и на омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для здоровья желудочно-кишечного тракта, а вот употребление соли лучше ограничить, поскольку она может навредить кишечной флоре. Больше всего омега-3 содержится в рыбе (скумбрия, сардина, сельдь, лосось и тунец), а также в кунжуте и льняном семени.

Источник: yasnonews.ru