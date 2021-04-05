Аня Тейлор-Джой, Марк Руффало и другие победители SAG Awards 2021

Гильдия киноактеров была учреждена в 1933 году как организация, которая представляет и защищает интересы работников кино- и телеиндустрии. В этом году в итоговом голосовании при отборе номинантов принимали участие более 129 тысяч членов организации.

Многие вполне обоснованно считают ее “репетицией “Оскара”, так как нередко фильмы и актеры, которые получают награды в этот вечер, становятся фаворитами и на главной кинопремии планеты. В прошлом году сенсацией стал лауреат в категории “Лучший актерский состав” – впервые это была иностранная картина, а именно драма Пон Джун-хо “Паразиты”. Она же стала позже фаворитом на “Оскаре”.

Из-за коронавируса церемонию награждения в этом году переносили дважды. И, наконец, ее провели в начале апреля, хоть и онлайн. Трансляция премии шла на телеканалах TNT и TBS. Победителем в главной номинации – за лучший актерский состав – стала драма Аарона Сорокина “Суд над чикагской семеркой”, а награду за лучшую женскую роль в кино получила актриса биографического фильма “Ма Рейни: Мать блюза” Виола Дэвис.

На этот раз без статуэток остались такие заслуженные голливудские актеры как Энтони Хопкинс и Гари Олдман – они оба уступили Чедвику Боузману, награду которому присудили посмертно. За списком победителей также остались Оливия Колман, Джаред Лето, Хью Грант, Николь Кидман и даже Кейт Бланшетт.

Саша Барон Коэн (справа) в фильме “Суд над чикагской семеркой”

Полный список победителей SAG Awards 2021

Лучший актерский состав

“Пятеро одной крови”

“Суд над чикагской семеркой”

“Минари”

“Ма Рейни: Мать блюза”

“Одна ночь в Майами”

Лучшая женская роль

Эми Адамс, “Элегия Хиллбилли”

Виола Дэвис, “Ма Рейни: Мать блюза”

Ванесса Кирби, “Фрагменты женщины”

Фрэнсис Макдормэнд, “Земля кочевников”

Кэри Маллиган, “Девушка, подающая надежды”

Лучшая мужская роль

Риз Ахмед, “Звук металла”

Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза” (посмертно)

Энтони Хопкинс, “Отец”

Гари Олдман, “Манк”

Стивен Ян, “Минари”

Лучшая женская роль второго плана

Мария Бакалова, “Борат 2”

Гленн Клоуз, “Элегия Хиллбилли”

Оливия Колман, “Отец”

Юн Ё Чжон, “Минари”

Хелена Ценгель, “Новости со всего света”

Лучшая мужская роль второго плана

Саша Барон Коэн, “Борат 2”

Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза”

Дэниэл Калуя, “Иуда и черный мессия”

Джаред Лето, “Дьявол в деталях”

Лесли Одом-младший, “Одна ночь в Майами”

“Корона”

Лучший актерский состав на в драматическом сериале

“Лучше звоните Солу”

“Бриджертоны”

“Корона”

“Страна Лавкрафта”

“Озарк”

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Джиллиан Андерсон, “Корона”

Оливия Колман, “Корона”

Эмма Коррин, “Корона”

Джулия Гарнер, “Озарк”

Лора Линни, “Озарк”

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Стерлинг Браун, “Это мы”

Джейсон Бейтман, “Озарк”

Джош О’Коннор, “Корона”

Боб Оденкирк, “Лучше звоните Солу”

Реге-Жан Пейдж, “Бриджертоны”

Лучший актерский состав в комедийном сериале

“Мертв для меня”

“Бортпроводница”

“Великая”

“Шиттс Крик”

“Тед Лассо”

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кристина Эпплгейт, “Мертв для меня”

Линда Карделлини, “Мертв для меня”

Кэтрин О’Хара, “Шиттс Крик”

Кейли Куоко, “Бортпроводница”

Энни Мерфи, “Шиттс Крик”

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Николас Холт, “Великая”

Дэн Леви, “Шиттс Крик”

Юджин Леви, “Шиттс Крик”

Джейсон Судейкис, “Тед Лассо”

Реми Юссеф, “Реми”

“Ход королевы”

Лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале (limited series)

Кейт Бланшетт, “Миссис Америка”

Михаэла Коэл, “Я могу уничтожить тебя”

Николь Кидман, “Отыграть назад”

Аня Тейлор-Джой, “Ход королевы”

Керри Вашингтон, “И повсюду тлеют пожары”

Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале

Билл Кэмп, “Ход королевы”

Марк Руффало, “Я знаю, что это правда”

Давид Диггс, “Гамильтон”

Хью Грант, “Отыграть назад”

Итан Хоук, “Птица доброго Господа”

Лучшая команда каскадеров в игровом фильме

“Пятеро одной крови”

“Мулан”

“Чудо-женщина: 1984”

“Новости со всего света”

“Суд над чикагской семеркой”

Лучшая команда каскадеров в комедийном или драматическом сериале