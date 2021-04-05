 

Аня Тейлор-Джой, Марк Руффало и другие победители SAG Awards 2021

05.04.2021, 10:22, Разное
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Гильдия киноактеров была учреждена в 1933 году как организация, которая представляет и защищает интересы работников кино- и телеиндустрии. В этом году в итоговом голосовании при отборе номинантов принимали участие более 129 тысяч членов организации.

Многие вполне обоснованно считают ее “репетицией “Оскара”, так как нередко фильмы и актеры, которые получают награды в этот вечер, становятся фаворитами и на главной кинопремии планеты. В прошлом году сенсацией стал лауреат в категории “Лучший актерский состав” – впервые это была иностранная картина, а именно драма Пон Джун-хо “Паразиты”. Она же стала позже фаворитом на “Оскаре”.

Из-за коронавируса церемонию награждения в этом году переносили дважды. И, наконец, ее провели в начале апреля, хоть и онлайн. Трансляция премии шла на телеканалах TNT и TBS. Победителем в главной номинации – за лучший актерский состав – стала драма Аарона Сорокина “Суд над чикагской семеркой”, а награду за лучшую женскую роль в кино получила актриса биографического фильма “Ма Рейни: Мать блюза” Виола Дэвис.

На этот раз без статуэток остались такие заслуженные голливудские актеры как Энтони Хопкинс и Гари Олдман – они оба уступили Чедвику Боузману, награду которому присудили посмертно. За списком победителей также остались Оливия Колман, Джаред Лето, Хью Грант, Николь Кидман и даже Кейт Бланшетт.

Саша Барон Коэн (справа) в фильме “Суд над чикагской семеркой”

Полный список победителей SAG Awards 2021

Лучший актерский состав

  • “Пятеро одной крови”
  • “Суд над чикагской семеркой”
  • “Минари”
  • “Ма Рейни: Мать блюза”
  • “Одна ночь в Майами”

Лучшая женская роль

  • Эми Адамс, “Элегия Хиллбилли”
  • Виола Дэвис, “Ма Рейни: Мать блюза”
  • Ванесса Кирби, “Фрагменты женщины”
  • Фрэнсис Макдормэнд, “Земля кочевников”
  • Кэри Маллиган, “Девушка, подающая надежды”

Лучшая мужская роль

  • Риз Ахмед, “Звук металла”
  • Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза” (посмертно)
  • Энтони Хопкинс, “Отец”
  • Гари Олдман, “Манк”
  • Стивен Ян, “Минари”

Лучшая женская роль второго плана

  • Мария Бакалова, “Борат 2”
  • Гленн Клоуз, “Элегия Хиллбилли”
  • Оливия Колман, “Отец”
  • Юн Ё Чжон, “Минари”
  • Хелена Ценгель, “Новости со всего света”

Лучшая мужская роль второго плана

  • Саша Барон Коэн, “Борат 2”
  • Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза”
  • Дэниэл Калуя, “Иуда и черный мессия”
  • Джаред Лето, “Дьявол в деталях”
  • Лесли Одом-младший, “Одна ночь в Майами”

“Корона”

Лучший актерский состав на в драматическом сериале

  • “Лучше звоните Солу”
  • “Бриджертоны”
  • “Корона”
  • “Страна Лавкрафта”
  • “Озарк”

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Джиллиан Андерсон, “Корона”
  • Оливия Колман, “Корона”
  • Эмма Коррин, “Корона”
  • Джулия Гарнер, “Озарк”
  • Лора Линни, “Озарк”

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Стерлинг Браун, “Это мы”
  • Джейсон Бейтман, “Озарк”
  • Джош О’Коннор, “Корона”
  • Боб Оденкирк, “Лучше звоните Солу”
  • Реге-Жан Пейдж, “Бриджертоны”

Лучший актерский состав в комедийном сериале

  • “Мертв для меня”
  • “Бортпроводница”
  • “Великая”
  • “Шиттс Крик”
  • “Тед Лассо”

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кристина Эпплгейт, “Мертв для меня”
  • Линда Карделлини, “Мертв для меня”
  • Кэтрин О’Хара, “Шиттс Крик”
  • Кейли Куоко, “Бортпроводница”
  • Энни Мерфи, “Шиттс Крик”

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

  • Николас Холт, “Великая”
  • Дэн Леви, “Шиттс Крик”
  • Юджин Леви, “Шиттс Крик”
  • Джейсон Судейкис, “Тед Лассо”
  • Реми Юссеф, “Реми”

“Ход королевы”

Лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале (limited series)

  • Кейт Бланшетт, “Миссис Америка”
  • Михаэла Коэл, “Я могу уничтожить тебя”
  • Николь Кидман, “Отыграть назад”
  • Аня Тейлор-Джой, “Ход королевы”
  • Керри Вашингтон, “И повсюду тлеют пожары”

Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале

  • Билл Кэмп, “Ход королевы”
  • Марк Руффало, “Я знаю, что это правда”
  • Давид Диггс, “Гамильтон”
  • Хью Грант, “Отыграть назад”
  • Итан Хоук, “Птица доброго Господа”

Лучшая команда каскадеров в игровом фильме

  • “Пятеро одной крови”
  • “Мулан”
  • “Чудо-женщина: 1984”
  • “Новости со всего света”
  • “Суд над чикагской семеркой”

Лучшая команда каскадеров в комедийном или драматическом сериале

  • “Пацаны”
  • “Кобра Кай”
  • “Страна Лавкрафта”
  • “Мандалорец”
  • “Мир Дикого запада”


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