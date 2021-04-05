Аня Тейлор-Джой, Марк Руффало и другие победители SAG Awards 2021
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Гильдия киноактеров была учреждена в 1933 году как организация, которая представляет и защищает интересы работников кино- и телеиндустрии. В этом году в итоговом голосовании при отборе номинантов принимали участие более 129 тысяч членов организации.
Многие вполне обоснованно считают ее “репетицией “Оскара”, так как нередко фильмы и актеры, которые получают награды в этот вечер, становятся фаворитами и на главной кинопремии планеты. В прошлом году сенсацией стал лауреат в категории “Лучший актерский состав” – впервые это была иностранная картина, а именно драма Пон Джун-хо “Паразиты”. Она же стала позже фаворитом на “Оскаре”.
Из-за коронавируса церемонию награждения в этом году переносили дважды. И, наконец, ее провели в начале апреля, хоть и онлайн. Трансляция премии шла на телеканалах TNT и TBS. Победителем в главной номинации – за лучший актерский состав – стала драма Аарона Сорокина “Суд над чикагской семеркой”, а награду за лучшую женскую роль в кино получила актриса биографического фильма “Ма Рейни: Мать блюза” Виола Дэвис.
На этот раз без статуэток остались такие заслуженные голливудские актеры как Энтони Хопкинс и Гари Олдман – они оба уступили Чедвику Боузману, награду которому присудили посмертно. За списком победителей также остались Оливия Колман, Джаред Лето, Хью Грант, Николь Кидман и даже Кейт Бланшетт.
Саша Барон Коэн (справа) в фильме “Суд над чикагской семеркой”
Полный список победителей SAG Awards 2021
Лучший актерский состав
- “Пятеро одной крови”
- “Суд над чикагской семеркой”
- “Минари”
- “Ма Рейни: Мать блюза”
- “Одна ночь в Майами”
Лучшая женская роль
- Эми Адамс, “Элегия Хиллбилли”
- Виола Дэвис, “Ма Рейни: Мать блюза”
- Ванесса Кирби, “Фрагменты женщины”
- Фрэнсис Макдормэнд, “Земля кочевников”
- Кэри Маллиган, “Девушка, подающая надежды”
Лучшая мужская роль
- Риз Ахмед, “Звук металла”
- Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза” (посмертно)
- Энтони Хопкинс, “Отец”
- Гари Олдман, “Манк”
- Стивен Ян, “Минари”
Лучшая женская роль второго плана
- Мария Бакалова, “Борат 2”
- Гленн Клоуз, “Элегия Хиллбилли”
- Оливия Колман, “Отец”
- Юн Ё Чжон, “Минари”
- Хелена Ценгель, “Новости со всего света”
Лучшая мужская роль второго плана
- Саша Барон Коэн, “Борат 2”
- Чедвик Боузман, “Ма Рейни: Мать блюза”
- Дэниэл Калуя, “Иуда и черный мессия”
- Джаред Лето, “Дьявол в деталях”
- Лесли Одом-младший, “Одна ночь в Майами”
“Корона”
Лучший актерский состав на в драматическом сериале
- “Лучше звоните Солу”
- “Бриджертоны”
- “Корона”
- “Страна Лавкрафта”
- “Озарк”
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Джиллиан Андерсон, “Корона”
- Оливия Колман, “Корона”
- Эмма Коррин, “Корона”
- Джулия Гарнер, “Озарк”
- Лора Линни, “Озарк”
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Стерлинг Браун, “Это мы”
- Джейсон Бейтман, “Озарк”
- Джош О’Коннор, “Корона”
- Боб Оденкирк, “Лучше звоните Солу”
- Реге-Жан Пейдж, “Бриджертоны”
Лучший актерский состав в комедийном сериале
- “Мертв для меня”
- “Бортпроводница”
- “Великая”
- “Шиттс Крик”
- “Тед Лассо”
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кристина Эпплгейт, “Мертв для меня”
- Линда Карделлини, “Мертв для меня”
- Кэтрин О’Хара, “Шиттс Крик”
- Кейли Куоко, “Бортпроводница”
- Энни Мерфи, “Шиттс Крик”
Лучшая мужская роль в комедийном сериале
- Николас Холт, “Великая”
- Дэн Леви, “Шиттс Крик”
- Юджин Леви, “Шиттс Крик”
- Джейсон Судейкис, “Тед Лассо”
- Реми Юссеф, “Реми”
“Ход королевы”
Лучшая женская роль в телевизионном фильме или мини-сериале (limited series)
- Кейт Бланшетт, “Миссис Америка”
- Михаэла Коэл, “Я могу уничтожить тебя”
- Николь Кидман, “Отыграть назад”
- Аня Тейлор-Джой, “Ход королевы”
- Керри Вашингтон, “И повсюду тлеют пожары”
Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале
- Билл Кэмп, “Ход королевы”
- Марк Руффало, “Я знаю, что это правда”
- Давид Диггс, “Гамильтон”
- Хью Грант, “Отыграть назад”
- Итан Хоук, “Птица доброго Господа”
Лучшая команда каскадеров в игровом фильме
- “Пятеро одной крови”
- “Мулан”
- “Чудо-женщина: 1984”
- “Новости со всего света”
- “Суд над чикагской семеркой”
Лучшая команда каскадеров в комедийном или драматическом сериале
- “Пацаны”
- “Кобра Кай”
- “Страна Лавкрафта”
- “Мандалорец”
- “Мир Дикого запада”
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