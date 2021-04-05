Детей обстреляли на площадке в Кингисеппе

Неизвестный выстрелил в детей, которые играли на детской площадке в городе Кингисеппе в Ленобласти, в результате десятилетний мальчик получил ранение в шею, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Неустановленное лицо, находясь в непосредственной близости от детской площади, расположенной по улице Октябрьской города Кингисеппа Ленинградской области, из хулиганских побуждений, применив в качестве оружия неустановленное устройство, умышленно произвел не менее одного выстрела в сторону играющих на площадке детей. В результате 10-летний мальчик получил ранение в шею», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). По данным СК, инцидент произошел в воскресенье, в настоящее время ребенок находится в больнице, угрозы его жизни нет.

Как сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и области, полицейские ведут розыск злоумышленников. По данным полиции, ребенок получил ранение мягких тканей шеи.

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