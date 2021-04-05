 

В США произошла стрельба в парке, есть погибший и раненые

05.04.2021, 10:14, Новости дня
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Вечером 4 апреля в американском городе Бирмингем (штат Алабама) произошла стрельба в Паттон-парке, одна из пострадавших, 32-летняя женщина, скончалась. Об этом со ссылкой на полицию сообщает местный телеканал ABC 33/40.

Стрельба началась в то время, когда в парке было много людей, празднующих Пасху по западному обряду.

Ранения получили пять человек, среди них четырехлетний мальчик. Возраст других пострадавших – 15, 16, 17 лет и 21 год.

По данным телеканала, стрельба началась во время ссоры между двумя группами мужчин.

Погибшая женщина была найдена на заднем сиденье автомобиля. Ее считают невинной жертвой стрельбы.

О задержаниях причастных к стрельбе пока неизвестно. Полиция просит поделиться информацией о происшествии всех, кто что-либо видел.

В последние недели в США произошло несколько инцидентов со стрельбой и погибшими. Так, 20 марта на вечеринке в ночном клубе в Далласе (штат Техас) ранения получили восемь человек, одна из пострадавших скончалась, 22 марта в Боулдере (штат Колорадо) в супермаркете застрелили 10 человек, 31 марта в Анахайме (Калифорния) в результате стрельбы в бизнес-центре погибли четыре человека, в ночь на 3 апреля в Уилмингтоне (штат Северная Каролина) в результате стрельбы на домашней вечеринке погибли три человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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