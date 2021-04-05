 

Во Львове от COVID-19 умерла известная украинская художница

05.04.2021, 10:14, Новости дня
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4 апреля во Львове от COVID-19 умерла 66-летняя украинская художница, иллюстратор и дизайнер Виктория Ковальчук. Об этом на странице художницы в Facebook сообщил ее сын Виталий.

https://www.facebook.com/viktoria.kovalchuk.777/posts/10215722674699295

О том, что заразилась коронавирусом, Ковальчук сообщила 26 марта, а 1 апреля ее госпитализировали.

“COVID-19 накрыл всю семью: маму, сына и меня”, – написала художница.

https://www.facebook.com/viktoria.kovalchuk.777/posts/10215678858323913

Ковальчук – лауреат Государственной премии имени Леси Украинки, дипломант конкурсов “Искусство книги”, международных художественных выставок.

Она является автором оформления украинского букваря, который в 2000 году был назван лучшей книгой года. Букварь переиздавался девять раз, а его общий тираж превысил 200 тыс. экземпляров.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время пандемии в Украине общее число случаев коронавирусной инфекции превысило 1,8 млн, умерли 34 587 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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