 

В Бангладеш затонул паром с пассажирами, есть погибшие и пропавшие

05.04.2021, 10:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Бангладеш вечером 4 апреля затонул паром “Рабит аль-Хасан”, на котором находились почти 46 пассажиров. Об этом сообщило местное издание Bangla Tribune.

Инцидент произошел на реке Шиталакшья в районе города Нараянгандж в центральной части страны. Паром затонул после столкновения с грузовым судном.

Местные власти рассказали, что береговая охрана и пожарная служба извлекли из воды тела пяти погибших женщин. 20 человек сумели добраться до берега вплавь.

Пропавшими остаются 21 пассажир. Издание отмечает, что никто не может сказать, живы они или нет, но тела погибших, как считают “многие”, могло унести от места крушения из-за сильного шторма, который был в тот момент.

Спасательная операция продолжается.

“Немецкая волна” отмечает со ссылкой на полицию, что паром был переполнен. Местный полицейский инспектор объяснил, что многие пассажиры спешили покинуть город из-за жесткого недельного карантина, который должен вступить в силу 5 апреля. Ограничения предусматривают прекращение всех пассажирских перевозок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Путин дал прогноз по инфляции

10.08 / Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

01.03 / Житомирская область войдет в “красную зону” с 3 марта

14.07 / Москвичей предупредили об угрозе подтоплений из-за дождей

17.01 / Вблизи Мариуполя полиция застрелила нарушителя. Перед этим он наехал на одного из правоохранителей

08.09 / Российское движение школьников сменило руководителя

16.10 / Археологи обнаружили корабль времен Древней Греции

23.02 / При пожаре в Новосибирске погибли трое детей

07.09 / Эксперты видят в противостоянии Индии и Китая риск непреднамеренной войны

25.01 / Украинская банкнота номиналом 200 грн примет участие в международном конкурсе “Банкнота года” – НБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)