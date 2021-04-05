В Бангладеш затонул паром с пассажирами, есть погибшие и пропавшие

В Бангладеш вечером 4 апреля затонул паром “Рабит аль-Хасан”, на котором находились почти 46 пассажиров. Об этом сообщило местное издание Bangla Tribune.

Инцидент произошел на реке Шиталакшья в районе города Нараянгандж в центральной части страны. Паром затонул после столкновения с грузовым судном.

Местные власти рассказали, что береговая охрана и пожарная служба извлекли из воды тела пяти погибших женщин. 20 человек сумели добраться до берега вплавь.

Пропавшими остаются 21 пассажир. Издание отмечает, что никто не может сказать, живы они или нет, но тела погибших, как считают “многие”, могло унести от места крушения из-за сильного шторма, который был в тот момент.

Спасательная операция продолжается.

“Немецкая волна” отмечает со ссылкой на полицию, что паром был переполнен. Местный полицейский инспектор объяснил, что многие пассажиры спешили покинуть город из-за жесткого недельного карантина, который должен вступить в силу 5 апреля. Ограничения предусматривают прекращение всех пассажирских перевозок.

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