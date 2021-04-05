Новый седан Audi A7 L появился на публике без камуфляжа

Немецкая компания Audi в скором времени представит удлиненную версию популярного седана Audi A7L.

Автомобиль удалось обнаружить на тестовых испытаниях с нанесенным защитным камуфляжем. Предполагается, что официальная премьера седана A7L пройдет в первой половине 2021 года, тогда как пока точные сроки не объявлены. Изначально приобрести удлиненную версию станет возможным исключительно на китайском рынке.

Отличить новую модель можно по исключению наклонной формы крыши, а также увеличенному пространству в салоне. Пока разработчики не называют технические характеристики данной модели, однако предполагается, что новый седан A7L сможет привлечь внимание высокой производительностью и продвинутыми опциями, отсутствующими в укороченной модификации A7.