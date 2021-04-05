 

Nissan запатентовал в РФ две новые модели

05.04.2021, 10:10, Новости дня
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Немецкая компания Nissan запатентовала новые модели Note и спорткар 400Z.

Что касается первой новинки, то пока она продается исключительно на внутреннем рынке Японии. Модель оснащается гибридной силовой установкой с 1,2-литровым мотором и электроагрегатом. Кроме того, суммарная мощность компактвэна достигает 116 л.с. Что касается нового спорткара 400Z, то ему предложили заднеприводную систему. Автомобиль является серийным исполнением ранее показанного концепта Z Proto.

Под капотом спорткара установлен 3-литровый турбированный двигатель, который выдает 400 л.с. Также о новинке указывается, что модель приводится в движение 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Покупатели также смогут приобрести модификацию с 6-ступенчатой механической коробкой передач.



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