NI: Американские эксперты боятся за судьбу авианосцев США в войне с Россией

Американское издание The National Interest обнародовало материалы с анализом возможного исхода войны с Россией. Как оказалось, местные эксперты боятся за судьбу авианосцев и ВМС США в случае вооруженного конфликта.

В последнее время зарубежные СМИ все чаще публикуют манипулятивные материалы о якобы существующей угрозе со стороны России. Политики Евросоюза и США не устают повторять тезисы о необходимости подготовки к реальному вооруженному столкновению с РФ. Американское издание The National Interest попыталось разобраться в том, есть ли у Запада шансы в противостоянии с Москвой.

Журналисты приводят слова Лайла Гольдштейна, профессора Военно-морского колледжа в Ньюпорте. Ученый уверен, что Соединенным Штатам не стоит надеяться на победу в случае войны с Российской Федерацией. Среди первых потерь американских ВВС станет флотилия страны, наиболее «легкой добычей» рискуют стать авианосцы Военно-морских сил США. Несмотря на то, что подобные суда считаются гордостью американской армии, их эффективность проявляется только в сражениях с противниками, не имеющими противокорабельных орудий. Профессор Гольдштейн уверен, что громадная масса и габариты кораблей станут их слабым звеном. Российские противокорабельные ракеты смогут уничтожить их за достаточно короткое время.

Кроме того, у американского профессора вызывает тревогу активизация морского флота Соединенных Штатов в акватории Черного моря. После Второй мировой войны в данном регионе осталось более 18 тысяч не взорвавшихся мин. Любой случайный подрыв судна может спровоцировать войну между США и Россией. Однако ни один американский корабль в таком случае не сможет выйти из этой зоны. Российское оружие, установленное на береговых противокорабельных комплексах, потопит их в первые же часы конфликта.

Кроме того, стоит учитывать, что международные договора и законодательство, в частности, конвенция Монтре, не разрешает авианосцам США входить в Черное море. Гольдштейн заверяет, что его мнение разделяют и в руководстве американских ВМС. Силы и возможности армии РФ были неоднократно продемонстрированы в самых разных странах мира. В то же время вооружение и технологии Пентагона не могут полноценно противостоять ВВС Ирана и Северной Кореи, и уж тем более КНР и России.

Источник: riafan.ru