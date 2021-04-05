 

Опубликованы качественные рендеры iPhone 13 и iPhone 13 Pro на основе утечек из Apple

05.04.2021, 10:06, Разное
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В Сети появились новые качественные рендеры iPhone 13 и iPhone 13 Pro, смартфоны получили как минимум три сенсора основной камеры и сохранили вырез на экране. Изображения были созданы на основе утечек информации из Apple, что говорит об их высокой достоверности.
Сайт Slashleaks часто публикует иснайдерскую информацию о разнообразных новинках в сфере высоких технологий. Едва ли не самый большой интерес вызывают у читателей ресурса подробности о выходе очередного поколения смартфонов от компании Apple. Новые материалы, представленные вниманию пользователей Сети, отображают подготовку к выпуску iPhone, 13 поколение которого планируют выпустить в сентябре текущего года. Информацию предоставил инсайдер, утверждающий, что она является результатом прямой утечки данных из американской корпорации. В таком случае можно рассчитывать на высокую достоверность рендеров, созданных на основании чертежей.

Стоит отметить, что ранее сетевой ресурс XDA Developers предрекал выход смартфона в корпусе матового черного цвета, отличного от привычного графитового и серого. Ресурс TFI Securities сообщал, что три модели iPhone 13 оснастят широкоугольным объективом, в создании которого использованы семь пластиковых линз и диафрагма F/1,6. В модификации с приставкой Pro Max широкоугольный объектив имеет диафрагму со значением F/1,7. Всего в блоке основной камеры установлены три крупных сенсора, вспышка и один датчик меньшего формата, при этом разрешение объективов пока не раскрывается.

Кроме того, металлическая рамка тринадцатой линейки iPhone укреплена специальным покрытием. LTPO-дисплей со ставшей уже традиционной «монобровью» вверху поддерживает адаптивную частоту обновления изображений до 120 Герц. Мощность, быстродействие и производительность аппарату обеспечивает однокристальная система Apple A15. Каким будет объем оперативной памяти устройства, пока держится в секрете. Для хранения любого рода контента предусмотрен флэш-накопитель внутренней памяти вместительностью 1 терабайт в наиболее дорогой версии.

Источник: www.ixbt.com



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