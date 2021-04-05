Доктор Евгений Комаровский назвал симптомы для определения аллергии
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Основную симптоматику аллергии специалисты делят на несколько групп. Доктор Евгений Комаровский рассказал, как определить наличие болезненной реакции на те, или иные раздражители.
Аллергия знакома многим, особенно с приходом времени цветения растений. Нередко она проявляется проблемами дыхательных путей, кашлем, заложенностью носа, затрудненным дыханием или осиплостью голоса. Кроме того, страдает от пыльцы, пыли и прочих раздражителей желудок и кишечник человека. В таком случае пациент ощущает боль в животе, тошноту, не менее часто наблюдается рвота.
Следующая категория аллергических симптомов проявляется на коже. К ней относятся высыпания, зуд, отеки и различные покраснения. Можно выявить наличие аллергии и по состоянию глаз, при влиянии негативных внешних факторов они краснеют и слезятся. Людям со склонностью к аллергии доктор Евгений Комаровский рекомендует также обращать внимание на общую слабость организма и потерю тонуса.
Как пишет «Слово и дело», сигнализируют о воздействии аллергенов бледность кожных покровов, понижение артериального давления, холодный пот и даже расстройство сознания. При определении негативной реакции на внешние раздражители необходимо, в первую очередь, обратиться к профильному врачу. Специалист, отсеяв вероятность других причин болезненного состояния, подберет оптимальные медикаменты для снятия неприятных симптомов. Кроме того, лицам, склонным к данному заболеванию, следует избегать ситуаций, вызывающих дискомфорт и расстройство здоровья.
Источник: slovodel.com
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