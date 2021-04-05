Доктор Евгений Комаровский назвал симптомы для определения аллергии

Основную симптоматику аллергии специалисты делят на несколько групп. Доктор Евгений Комаровский рассказал, как определить наличие болезненной реакции на те, или иные раздражители.

Аллергия знакома многим, особенно с приходом времени цветения растений. Нередко она проявляется проблемами дыхательных путей, кашлем, заложенностью носа, затрудненным дыханием или осиплостью голоса. Кроме того, страдает от пыльцы, пыли и прочих раздражителей желудок и кишечник человека. В таком случае пациент ощущает боль в животе, тошноту, не менее часто наблюдается рвота.

Следующая категория аллергических симптомов проявляется на коже. К ней относятся высыпания, зуд, отеки и различные покраснения. Можно выявить наличие аллергии и по состоянию глаз, при влиянии негативных внешних факторов они краснеют и слезятся. Людям со склонностью к аллергии доктор Евгений Комаровский рекомендует также обращать внимание на общую слабость организма и потерю тонуса.

Как пишет «Слово и дело», сигнализируют о воздействии аллергенов бледность кожных покровов, понижение артериального давления, холодный пот и даже расстройство сознания. При определении негативной реакции на внешние раздражители необходимо, в первую очередь, обратиться к профильному врачу. Специалист, отсеяв вероятность других причин болезненного состояния, подберет оптимальные медикаменты для снятия неприятных симптомов. Кроме того, лицам, склонным к данному заболеванию, следует избегать ситуаций, вызывающих дискомфорт и расстройство здоровья.

Источник: slovodel.com