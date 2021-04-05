Собянин рассказал о благоустройстве вылетной магистрали от Таганки до Липецкой улицы

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05.04.2021, 9:26, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о порядке благоустройства магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица, которое планируется завершить в конце 2021 года.

«Одним из самых крупных объектов благоустройства 2020-2021 годов. является вылетная магистраль, связывающая Таганку с югом Москвы. Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и, наконец, Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4 – таков маршрут магистрали протяженностью 14,2 км», – говорится в блоге Собянина.

Он указал, что власти Москвы потратили много сил, чтобы развязать многочисленные узлы, создававшие хронические заторы на этой магистрали. Так. от Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта – одни из первых в Москве. Был построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме были открыты станция метро «Технопарк», оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. На Липецкой улице была построена одна из самых больших эстакад в Москве.

«В ближайших планах – реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАДом. На месте старой развязки клеверного типа, которая давно уже не справляется с потоком машин, будут построены направленные съезды – эстакады, путепроводы, тоннели. Работы планируется начать уже весной», – указал мэр.

«Пришло время и для комплексного благоустройства этих улиц. Глобальных изменений не планируется. Задача – высадить побольше деревьев, отремонтировать тротуары и создать комфортную среду для 300-400 тысяч человек, которые живут или работают в зоне притяжения магистрали. В прошлом году мы привели в порядок головной участок от улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская». В этом году – в планах добавить красоты и уюта скверу напротив Новоспасского монастыря. А основные работы развернутся от метро «Коломенская» до Липецкой улицы», –добавил Собянин.

В частности, он указал, что будет заменен асфальт на тротуарах, который местами довольно сильно поврежден, а наиболее востребованные жителями участки пешеходной зоны будут замощены плиткой. Кроме того, будет убрана «паутина проводов», а освещать улицы будут 725 новых энергосберегающих фонарей.

«Вдоль магистрали появятся 30 современных остановочных павильонов общественного транспорта. В ожидании автобуса пассажиры смогут там зарядить мобильный и подключиться к Wi-Fi. На улицах и прилегающих к ним территориях планируется высадить почти 520 деревьев и более 8 100 кустарников. К пруду Дунай на Липецкой улице будут организованы удобные подходы. Во дворах Липецкой, Элеваторной улиц и Пролетарского проспекта обновим 12 детских площадок, состояние которых сейчас оставляет желать лучшего», – сообщил градоначальник.

Он добавил, что завершить основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики – Липецкая улица планируется в конце 2021 года, а реконструкция развязки потребует 2,5 года напряженной работы.



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