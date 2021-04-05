 

Мантуров опроверг дефицит автомобилей в России

05.04.2021, 9:26, Новости дня
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Говорить о дефиците автомобилей в РФ неправильно, рост потребления означает восстановление экономики, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Я вам скажу одно: говорить о том, что есть какой-то дефицит – это неправильно. По каким-то моделям, по каким-то категориям автомобилей всегда бывает повышенный спрос, и с учетом, скажем так, предиктивности дилера, который отвечает за реализацию той или иной продукции, он должен прогнозировать, что интересно сегодня потребителю», – сказал Мантуров, передает РИА «Новости».

Он считает, что дилеры должны формировать заранее заказ. «Конечно, сам автопроизводитель тоже старается работать с рынком и анализировать, но это же все зависит ещё и от дилеров, которые находятся на местах. Поэтому это такая, скажем так, штатная абсолютно ситуация, а то, что потребление растет – это очень хорошо. Это значит, что экономика восстанавливается», – добавил министр.

Ранее дилеры говорили о дефиците автомобилей. Так, впервые о нем на рынке новых машин сообщили в августе, когда выяснилось, что посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в РФ в июле почти на 7% в годовом выражении, а также карантинные ограничения и последовавшие за ними сезонные отпуска на автозаводах привели к тому, что крупным игрокам авторынка стало нечем торговать. 



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