Глава Верховной Рады рассказал о возможности введения комендантского часа в Украине

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нежелательной мерой введение в Украине комендантского часа в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире канала “Украина 24” 4 апреля.

“С комендантским часом ситуация достаточно непростая. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого – заседание Рады, это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру”, – сказал он.

Газета “Сегодня” со ссылкой на собственный высокопоставленный источник в Министерстве внутренних дел 31 марта сообщила, что из-за “критической ситуации с ростом заболеваемости COVID-19” может быть введен полный запрет на передвижение по городу после 22.00.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации, депутат Киевсовета от “Европейской солидарности” Владимир Прокопив в комментарии изданию “ГОРДОН” опроверг это. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что таких разговоров не вели никогда.

По данным Министерства здравоохранения, уровень госпитализации с COVID-19 превышен в 22 регионах Украины. В “красной” зоне эпидемической опасности находятся Киев и 10 областей. С начала пандемии в стране подтвердили 1,76 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – более 10 тыс.), скончались 34,6 тыс. человек, выздоровели 1,35 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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