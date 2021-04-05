 

Глызин показал, как на самом деле выглядит 65-летняя Долина

05.04.2021, 9:20, Новости дня
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67-летний российский певец Алексей Глызин 1 апреля опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с 65-летней певицей Ларисой Долиной и 59-летним музыкантом Дмитрием Четверговым. 

“Всех на фото узнали?” – спросил Глызин.

Он закрыл возможность комментировать фото. По-видимому, после того, как подписчики стали писать, что Долина выглядит не так, как в своем микроблоге, отмечало издание KP.ru.

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Публикация от Алексей Глызин (@alexey.glyzin)

На фото, которые Долина публиковала на своей странице в Instagram 6 марта, она выглядит по-другому.

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Публикация от family circus * (@dolinalina)

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Публикация от family circus * (@dolinalina)

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Москве. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии “Единая Россия”. В дискографии певицы 28 студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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