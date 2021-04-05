Хантер Байден не считает, что сделал ошибку, заняв место в правлении украинской компании Burisma

Сын президента США Джо Байдена Хантер не считает ошибкой решение войти в состав правления украинской газодобывающей компании Burisma Holdings. Об этом он сказал в интервью СBS News, вышедшем 4 апреля.

“Нет, я не думаю, что совершил ошибку, заняв место в правлении”, – сказал он, отвечая на вопрос ведущей.

Хантер Байден считает ошибкой, что он недооценил “то, как это будет использовано” против него. Сын президента США заверил, что не смог предвидеть последующий скандал.

“Я действительно не мог. Я говорю сейчас настолько честно, насколько это возможно. Но я могу сказать вам, что ни одно следствие, ни один серьезный журналист никогда не обвиняли меня, никто никогда не приходил к выводу, что я сделал что-то не так или же мой отец что-то сделал не так”, – сказал Хантер Байден.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже $100 тыс. в месяц.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Работа Хантера Байдена в Burisma стала одной из тем предвыборных дебатов между его отцом и Трампом.

Джо Байден критиковал призывы Трампа расследовать деятельность Хантера Байдена в Украине и заявлял, что его сын не сделал ничего плохого.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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