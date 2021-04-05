Электрический кроссовер Genesis GV70 выехал на тесты

Известная компания Genesis проводит тестовые испытания нового электрокроссовера Genesis GV70.

Данный автомобиль обнаружили в Скандинавии в условиях заснеженной трассы. В свою очередь, по снимкам можно увидеть, что модель GV70 сохранила оригинальный дизайн, свойственный бензиновому автомобилю. Однако электрокар eGV70 все же получит некоторые особенности, которые показаны в концепте Genesis X, включая головную оптику и вставки на кузове.

Официальная премьера электрического кроссовера ожидается до конца текущего года. Вместе с тем в руководстве компании ранее анонсировали, что планируется полный отказ от выпуска моделей с подключаемым гибридом. С учетом таких особенностей в дальнейшем будут выпускать исключительно электрокары.