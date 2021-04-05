Mercedes-Benz собирается выпустить электрический внедорожник EQG

Немецкий автогигант Mercedes запланировал выпуск нового электрического кроссовера Mercedes EQS.

В частности, данный автомобиль позиционируют в качестве премиальной модели, для которой подобрали модульную платформу. В свою очередь, автомобиль сможет удивить высокой производительностью. Кроме того, эксперты прогнозируют, что новая модель окажется более привлекательной по внешнему виду, которым будет радикально отличаться от остальных автомобилей.

На данный момент производитель умалчивает характеристики и особенности электрического кроссовера Mercedes EQS, однако есть предположение, что аналогичные модели появятся в других линейках. Точная дата презентации электрокроссовера пока не рассекречена производителем.