Никсельпиксель изготовит эксклюзивный ковёр из шерсти со своих ног

Фем-активистка и правозащитница Никсельпиксель (Ника Водвуд) изготовит эксклюзивный ковёр в виде фекалии.

В отличие от остальных её поделок, данный ковёр будет сделан из натуральных волос, сбритых с ног авторки.

Ковёр будет продан на онлайн-аукционе на личном сайте Никсельпиксель, начальная цена составит 150 долларов. Деньги от его продажи будут направлены в Фонд борьбы с бритьём ног им. Валерии Новодворской.

По словам авторки, ковёр должен будет заставить жителей Земли задуматься о такой проблеме, как вынужденное бритьё женских ног, навязываемое женской половине человечества «международным патриархатом».

Ника Водвуд пообещала регулярно вести стримы, во время которых будет брить ноги и использовать полученную шерсть для изготовления ковра. Работа над ним будет завершена в конце 2021 года.

– Люди часто недооценивают тот ужас и те страдания, которые испытывают женщины от бритья ног. В древние времена, когда не было бритв, они часто теряли конечности и становились инвалидами. В XXI веке для этой процедуры были созданы устройства, напоминающие инструменты Инквизиции. Я сама буду целый год претерпевать мучения, чтобы изготовить фекалию из собственных ножных волос, чтобы освободить женщин от бритвенного рабства, – написала Никсельпиксель в своём Instagram.

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