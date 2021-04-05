В российских словарях иностранных слов изменится значение слова «аутодафе»

Министерство высшего образования и науки решило заменить толкование слова «аутодафе» во всех словарях иностранных слов.

Это связано с недавним интервью Владимира Путина, где он использовал это слово в нетрадиционном значении.

31 марта, выступая перед профсоюзными деятелями, президент раскритиковал «голый капитализм», не учитывающий интересов трудящихся. «Это аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову», – сказал он.

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков потребовал привести словари в соответствие с указаниями президента: «Владимир Владимирович совершенно правильно указал, что аутодафе – это действия во вред себе. Именно так мы и должны воспринимать это слово, так должны толковать его словари. И никак иначе!» – подчеркнул он.

В ближайшее время министерство бесплатно разошлёт во все библиотеки России и зарубежья сменные страницы для всех словарей иностранных слов русского языка, напечатанных за последние 30 лет. Таких изданий было восемь, их общий тираж – 11 миллионов экземпляров. Частные пользователи словарей обязаны скачать новую страницу из интернета и вклеить её самостоятельно.

В онлайн-словарях значение слова уже изменилось. Теперь оно звучит так: «Аутодафе – умышленные или ошибочные действия, направленные на причинение вреда самому себе, например, выстрел себе в ногу или в голову».

Санкции за отказ вклеить новую страницу в словарь пока не предусмотрены, однако они могут появиться позже, после того, как Госдума рассмотрит закон об ответственности за уклонение от коррекции справочных печатных изданий.

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