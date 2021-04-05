 

В российских словарях иностранных слов изменится значение слова «аутодафе»

05.04.2021, 8:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство высшего образования и науки решило заменить толкование слова «аутодафе» во всех словарях иностранных слов.

Это связано с недавним интервью Владимира Путина, где он использовал это слово в нетрадиционном значении.

31 марта, выступая перед профсоюзными деятелями, президент раскритиковал «голый капитализм», не учитывающий интересов трудящихся. «Это аутодафе, как выстрелить себе в ногу или в голову», – сказал он.

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков потребовал привести словари в соответствие с указаниями президента: «Владимир Владимирович совершенно правильно указал, что аутодафе – это действия во вред себе. Именно так мы и должны воспринимать это слово, так должны толковать его словари. И никак иначе!» – подчеркнул он.

В ближайшее время министерство бесплатно разошлёт во все библиотеки России и зарубежья сменные страницы для всех словарей иностранных слов русского языка, напечатанных за последние 30 лет. Таких изданий было восемь, их общий тираж – 11 миллионов экземпляров. Частные пользователи словарей обязаны скачать новую страницу из интернета и вклеить её самостоятельно.

В онлайн-словарях значение слова уже изменилось. Теперь оно звучит так: «Аутодафе – умышленные или ошибочные действия, направленные на причинение вреда самому себе, например, выстрел себе в ногу или в голову».

Санкции за отказ вклеить новую страницу в словарь пока не предусмотрены, однако они могут появиться позже, после того, как Госдума рассмотрит закон об ответственности за уклонение от коррекции справочных печатных изданий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Мнение: Апартеид

06.08 / Названа истинная причина ухода Михалковой из “Уральских пельменей”

25.01 / Прикованная к постели Кудрявцева рассказала о переломе крестца

26.07 / «Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек?»

13.10 / Токсоплазмоз на мягких лапах: опасна ли кошка в доме?

29.11 / Мнение: Трансиранский канал, загрузка портов в Латвии и возмещение экологического вреда

20.10 / Страшное ДТП в Петрозаводске сняли на видео

14.03 / Мнение: Задержание

30.11 / Новый флагман Realme Ace получит Snapdragon 875, тонкий корпус и 125-ваттную зарядку

10.09 / Мнение: Тихая кончина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)