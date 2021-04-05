В сюжете латвийского ТВ о вакцине заметили формулу амфетамина

Ведущий научный сотрудник Института органического синтеза Кристапс Яудземс заметил формулу амфетамина на экране с иллюстрацией вакцины от коронавируса в сюжете новостной программы «Панорама» Латвийского общественного телевидения.

«Вам кто-то остроумный добавил амфетамин в вакцину», – написал Яудземс в Twitter, разместив скриншот видео.

@ltvzinas pic.twitter.com/NwkElBzKzv

— Kristaps Jaudzems (@KrJaudzems) April 2, 2021

Редакция ЛТВ пока никак не прокомментировала ситуацию.

В сюжете ничего не сказано об амфетамине, вероятно, формула на экране за ведущим появилась как элемент дизайна, когда для иллюстрации была выбрана одна из случайных формул, передает РИА «Новости».

Новостная программа «Панорама» выходит на телеканала LTV1, который финансируется из государственного бюджета Латвии.