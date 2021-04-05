 

В Украине суточный прирост больных COVID-19 наименьший за неделю

05.04.2021, 8:26, Новости дня
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За последние сутки в Украине подтвердили 10 179 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны утром 5 апреля.

Это наименьшее количество выявленных больных за последнюю неделю. Меньше было 28 марта – 8346. 

Скончались за 24 часа 254 пациента с COVID-19, выздоровели 4946 человек.

Сутками ранее в стране было выявлено 13 738 новых заболевших COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в Facebook, что за сутки в стране сделали 34 666 тестирований на коронавирус, из которых 21 963 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили в Харьковской (1155) и Львовской (1121) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/904071523469177

Общее число случаев коронавирусной инфекции достигло в Украине 1 755 888, смертей – 34 587.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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