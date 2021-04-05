Мендель: Нам давно пора сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык

Русский язык это – часть культурного наследия Украины. Такое мнение в эфире канала “Дом” 4 апреля высказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель высказала, отвечая на вопрос зрителя.

Мужчина, который представился жителем подконтрольной боевикам “ДНР” Макеевки, рассказал, что российские СМИ показывают “языковые рейды” в магазинах и на рынках Украины. Он был обеспокоен языковой политикой Киева и спрашивал, “не будут ли щемить за русский”.

“Язык – это символ современной Украины, который, к огромному сожалению, слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации спекуляций и конфликтов, особенно в погоне за избирателями на ближайших выборах”, – ответила Мендель.

Чем ближе выборы, тем более упорно такие политики стремятся “столкнуть лбами” украинцев, которые говорят на украинском и граждан, которые говорят на русском, добавила она.

“От принятого в 2019 году закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых звучит преимущественно русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка. Безусловно, он должен быть защищен и он защищен сегодня. Но должны быть защищены и граждане. И неважно, какой язык они используют в быту. […] Фактически в борьбе за язык некоторые украинцы превратились, как говорят, в ангелов с запенившимся губами, которые вступают в бой за правое дело. И они порождают вечный дух ненависти в борьбе за правое дело, благодаря которому зло не имеет конца”, – заявила Мендель.

Невозможно “насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого – распределять патриотов на лучших и худших”, считает пресс-секретарь президента.

По ее мнению, Украине давно пора “подняться над темой языка”.

“Украинский язык – куда большее явление, чем противостояние России, и в этом наше пока не осознанное богатство. А русский, точнее украинский русский – часть культурного разнообразия нашей страны. Русский не является и не был собственностью исключительно России. Английский используется, пожалуй, на всех континентах. Но Британия не считает английский только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык”, – резюмировала она.

Согласно опросу, который в феврале провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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