В Запорожье в результате пожара погибли три человека – ГСЧС

Вечером 4 апреля в Запорожье произошел пожар в жилом доме, его жертвами стали три человека. Об этом 5 апреля проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“В 23.12 в Запорожье по улице Добровольческих батальонов в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, вследствие которого погибли три человека”, – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, площадь пожара составляла 20 м², его потушили в 23.55.

В Главном управлении ГСЧС в Запорожской области отметили, что всего в воскресенье в регионе произошло восемь пожаров. Общее число жертв не уточняется.

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