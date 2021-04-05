 

В Запорожье в результате пожара погибли три человека – ГСЧС

05.04.2021, 8:26, Новости дня
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Вечером 4 апреля в Запорожье произошел пожар в жилом доме, его жертвами стали три человека. Об этом 5 апреля проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“В 23.12 в Запорожье по улице Добровольческих батальонов в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, вследствие которого погибли три человека”, – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, площадь пожара составляла 20 м², его потушили в 23.55.

В Главном управлении ГСЧС в Запорожской области отметили, что всего в воскресенье в регионе произошло восемь пожаров. Общее число жертв не уточняется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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