Разработчики мессенджера Snapchat пытаются обойти новые правила конфиденциальности Apple

Авторитетное издание Financial Times сообщает о том, что специалисты компании Snap находятся сейчас в поиске путей, по которым можно обойти новые правила конфиденциальности, предложенные в Apple.

Напомним, что данная компания владеет правами на мессенджер Snapchat и является его разработчиком. Новые правила «яблочников», запрещающие собирать персональные данные без согласия самих пользователей, значительно увеличивают трудоемкость обслуживания некоторых ресурсов. Поэтому они ищут любые возможности отказаться от выполнения дополнительных ограничений.

Не исключено, что Snap в дальнейшем прекратит сбор данных пользователей, однако начнет получать их от третьих лиц, чтобы снять с себя ответственность.