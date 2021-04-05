 

“Трусы на лице?”: Алена Водонаева оригинальным образом осветила свою праздничную вечеринку

05.04.2021, 8:18, Разное
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Популярная телеведущая Алена Водонаева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram несколько фото и видеоматериалов, продемонстрировавших фолловерам моменты праздничной вечеринки, посвященной открытию её собственного салона красоты. Также, в одном из кадров своеобразного отчета, знаменитость тонко “потроллила” вызванные пандемией карантинные меры в столице.
В опубликованных видеороликах и фотографиях Алена Водонаева похвасталась подписчикам шикарной обстановкой и приятной атмосферой, которыми был украшен праздничный вечер. В рамках видеоотчета красотка отдельно остановилась на своих коллегах по открытому недавно салону, в адрес которых не пожалела слов похвалы и благодарности. К слову, некоторое время спустя посвященная вышеуказанному событию публикация появилась и в основной ленте микроблога телезвезды.

Стоит отметить, что любящая поэпатировать публику хозяйка аккаунта на одном из фото в Stories предстала перед камерой в надетой на лицо дизайнерской защитной маске из черных кружев. По всей видимости, материал, из которого был изготовлен обязательный карантинный атрибут, навеял Водонаевой ассоциацию с одним из привычных элементов женского нижнего белья. В итоге ведущая не удержалась и сопроводила фото довольно ироничной шуткой: “Как вы думаете, сколько еще мы будем носить трусы на лице?”.



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