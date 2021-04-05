Продюсер Бари Алибасов втайне от Федосеевой-Шукшиной воссоединился с бывшей супругой

У продюсера Бари Алибасова новая семья, об этом рассказал его сын, который и помог родителям воссоединиться. Втайне от Лидии Федосеевой-Шукшиной основатель группы «На-На» вернулся к бывшей супруге, при этом он до сих пор не разведен.

Не так давно продюсер Бари Алибасов перенес сложную операцию на ноге. В восстановлении после хирургического вмешательства звезде помогала и всячески поддерживала его бывшая жена Елена Уронич. Трепетное отношение и забота не смогли оставить равнодушным селебрити, спустя многие годы расставания пара снова решила сойтись. Как известно, их сын Бари Алибасов-младший владеет недвижимостью в Калининграде. В этой квартире и поселилась воссоединившаяся семья.

Инициатором примирения экс-супругов стал единственный наследник, благодаря усилиям Алибасова-младшего его родители сумели простить друг другу былые обиды. Интересно, что возвращаться в Москву ни Елена Уронич, ни именитый деятель отечественного шоу-бизнеса пока не планируют. Воссоединение семьи было давней мечтой сына Бари Каримовича, поэтому сейчас он радуется счастью отца и матери.

При этом стоит отметить, что юридически Бари Алибасов-старший все еще официально женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Их брак не расторгнут, поскольку Народная артистка РСФСР не намерена давать своему возлюбленному развод. Однако, как отмечает ближайшее окружение продюсера, она никогда не высказывала ревности и мирилась с полигамностью любвеобильного супруга. На одном из телешоу в присутствии Лидии Николаевны гостья студии, массажистка Алибасова, заявила о своей беременности от него. Однако и тогда подобная информация не шокировала актрису, более того, она высказала готовность стать крестной матерью будущего ребенка.

Источник: www.starhit.ru