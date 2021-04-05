 

В МИД не исключили появления в РФ альтернативы системе SWIFT

05.04.2021, 7:38, Новости дня
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В РФ не исключено появление альтернативной SWIFT платежной системы, сообщил замглавы МИД Александр Панкин.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», – передает РИА «Новости» слова Панкина.

Как отметил замминистра, развитие альтернативных SWIFT систем, которые будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере, является «не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».

Напомним, в конце марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. По его словам, действия эти носят необоснованный и непредсказуемых характер. «В данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», – подчеркнул Песков, комментируя слова главы МИД Сергея Лаврова, заявившего о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем.



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