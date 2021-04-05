 

На Западе оценили современный российский флот

05.04.2021, 7:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У РФ появился современный и постоянно растущий в размерах Военно-морской флот, представляющий уникальную угрозу вооруженным силам НАТО, информирует Business Insider.

Как отмечает автор статьи, ВМФ РФ активизирует свою деятельность в Арктике, расширяет присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, а также пристально следит за НАТО, совершая походы вокруг Европы, передает РИА «Новости».

«В составе российского ВМФ действует около 360 кораблей и судов всех типов. На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие как корветы и фрегаты», – говорится в тексте статьи.

По версии издания, многие из этих кораблей меньше по размерам и при этом якобы имеют меньше вооружения по сравнению с кораблями такого же типа стран НАТО. «Но новая техника и оружие, особенно принятые на вооружение в 2015 году крылатые ракеты «Калибр», дают им преимущества», – отмечается в статье.

Однако истинная сила Военно-морского флота России, по словам автора материала, скрывается под водой. В составе подводных сил числятся 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, а также девять атомных подводных лодок с крылатыми ракетами.

К концу 2021 года российский ВМФ планирует ввести в эксплуатацию или принять в свой состав шесть новых подводных лодок (три из них атомные), а также провести приемку полностью модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан». А к концу 2022 года РФ намерена начать морские ходовые испытания своего единственного авианосца, указывается в материале.

Автор статьи пришел к заключению, что РФ сократила и оптимизировала свои вооруженные силы, повысив их качество и профессионализм, а также оснастив их современной техникой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему ВМФ отказался строить суперэсминцы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / В Луганске после взрыва госпитализировали “главу народной милиции ЛНР” – росСМИ

27.09 / В Армении объявлено военное положение

12.03 / Директором по логистике “Укрзалізниці” может стать эксперт временной следственной комиссии Рады – СМИ

01.11 / «Им придётся начать нас бояться!» – FP рассказал, как «украинизация» меняла мышление бразильских правых

19.03 / Названы последствия передозировки минеральной водой

07.09 / Аваков перерос пост главы МВД, он должен быть философом – Геращенко

31.10 / На Титане обнаружены сверхактивные молекулы углеводородов

13.08 / Нападающего сборной Белоруссии арестовали за участие в акциях протеста

24.08 / «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

18.07 / В Британии задержали 125 мигрантов, переплывших Ла-Манш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)