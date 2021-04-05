 

Разумков о нардепах: Нужно думать, что говоришь и пишешь

05.04.2021, 7:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

4 апреля в эфире телеканала “Украина 24” спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал снятую фотографами в парламенте переписку народного депутата от “Слуги народа” Анны Колесник, написавшей, что “надо сваливать из этой страны”.

“Я не собираюсь [“сваливать”], точно. Я раньше это не планировал делать, сейчас не планирую, и планировать в дальнейшем не буду. Я уверен, что и 99,99% (в периоде) моих коллег по парламенту должны разделять ту же мысль. Я не говорил по этому поводу с народным депутатом”, – сказал спикер Рады.

Он отметил, что не обладает информацией о том, что инцидент обсуждался парламентской фракцией “Слуги народа”.

“Еще раз повторяю и для себя, и для коллег – всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь, ведь это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято”, – подчеркнул Разумков.

Переписку Колесник сфотографировали 31 марта на заседании Рады, на котором главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак выступал с докладом в связи с очередным обострением на Донбассе. Согласно снимкам “Букв”, нардеп написала собеседнику по имени Стас: “Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны”. Это два отдельных сообщения, которые отправлены одно за другим. Время отправки на снимках плохо видно и неизвестно, какой был интервал между ними.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / ГИБДД объяснила суть новых правил экзаменов на права

23.12 / Путин согласился с идеей повышения МРОТ

14.07 / Из-за COVID-19 в Калифорнии решили закрыть бары, церкви и офисы

28.11 / YouTube начал поддерживать видео с разрешением 8К

28.06 / ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд помощи национальным федерациям, пострадавшим от пандемии COVID-19

05.01 / Средневековые традиции помогают итальянским ресторанам выжить в пандемию

11.03 / Гражданин Украины хотел принести контрабандой 20 спортивных голубей из России – пограничники

31.03 / Парижский суд встал на сторону РФ по делу об активах в Крыму, Порошенко подал иск против МВД, в Раде прошло бурное заседание. Главное за день

15.12 / Эрдоган отреагировал на санкции США и ЕС против Турции

18.12 / Эксперт: Пашинян не виноват в истоках поражения Армении в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)