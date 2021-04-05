Разумков о нардепах: Нужно думать, что говоришь и пишешь

4 апреля в эфире телеканала “Украина 24” спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал снятую фотографами в парламенте переписку народного депутата от “Слуги народа” Анны Колесник, написавшей, что “надо сваливать из этой страны”.

“Я не собираюсь [“сваливать”], точно. Я раньше это не планировал делать, сейчас не планирую, и планировать в дальнейшем не буду. Я уверен, что и 99,99% (в периоде) моих коллег по парламенту должны разделять ту же мысль. Я не говорил по этому поводу с народным депутатом”, – сказал спикер Рады.

Он отметил, что не обладает информацией о том, что инцидент обсуждался парламентской фракцией “Слуги народа”.

“Еще раз повторяю и для себя, и для коллег – всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь, ведь это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято”, – подчеркнул Разумков.

Переписку Колесник сфотографировали 31 марта на заседании Рады, на котором главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак выступал с докладом в связи с очередным обострением на Донбассе. Согласно снимкам “Букв”, нардеп написала собеседнику по имени Стас: “Мы слушаем Хомчака. Надо сваливать из этой страны”. Это два отдельных сообщения, которые отправлены одно за другим. Время отправки на снимках плохо видно и неизвестно, какой был интервал между ними.

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