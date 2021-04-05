4 апреля на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие – штаб ООС

В воскресенье, 4 апреля, боевики на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в сводке на 7.00 понедельника, 5 апреля, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. […] Недалеко от населенного пункта Пивденное противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

О потерях среди военнослужащих Вооруженных сил Украины штаб ООС не проинформировал.

“С начала текущих суток, 5 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – отметили в пресс-центре.

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Накануне о гибели 4 апреля на Донбассе младшего сержанта, механика-водителя Андрея Горлатого сообщала Волынская облгосадминистрация.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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