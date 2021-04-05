 

“Лучше обещаний не давать”. Разумков скептически относится к появлению украинской вакцины от коронавируса

05.04.2021, 7:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лучше не давать обещаний о разработке украинской вакцины от коронавируса. Об этом 4 апреля в эфире телеканала “Украина 24” заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Раньше звучали заявления о том, что у нас уже есть наработки по вакцине, она скоро появится. Лучше таких обещаний не давать, лучше дождаться, пока украинские ученые ее разработают, потом уже об этом говорить”, – сказал он.

Спикер отметил, что слышит много предложений о закупке технологий для производства препаратов в Украине.

“Давайте будем откровенны – шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст, в сегодняшних условиях очень небольшие, потому что любая технология сегодня стоит большие-большие деньги, сегодня это политика, это экономика, геополитика, это возможность влиять, и от такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться”, – объяснил Разумков.

Он считает, что ждать только варианта появления украинской вакцины “точно не стоит”.

“Сейчас мы должны заняться поиском тех вакцин, которые уже есть в мире, но также мы должны учесть, что эти вакцины должны максимально соответствовать стандартам безопасности, которые мы могли бы гарантировать нашим гражданам”, – подчеркнул Разумков.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. По состоянию на 4 апреля в стране привились 290 тыс. человек.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.09 / Путина наказывают за гибридную войну, которая ведется с 2014 года – Белковский о реакции Запада на отравление Навального

27.03 / АПЛ «Белгород» решили оснастить атомной глубоководной станцией

11.10 / Вассерман сказал, при каком условии готов расстаться с девственностью

02.08 / Компания Volkswagen вывела новый Transporter на финальные испытания

08.07 / Хилтон заявила о планах баллотироваться в президенты США и перекрасить Белый дом в розовый

08.07 / Академик: За третьим излечившимся от ВИЧ нужно наблюдать еще несколько лет

09.07 / В Белграде после протестов отказались от введения комендантского часа

09.12 / 8 декабря боевики на Донбассе нарушили перемирие один раз – штаб ООС

29.10 / НАБУ о решении Конституционного Суда: Нанесен сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции

20.11 / Бундестаг оштрафовал «Альтернативу для Германии»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)