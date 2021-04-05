“Лучше обещаний не давать”. Разумков скептически относится к появлению украинской вакцины от коронавируса

Лучше не давать обещаний о разработке украинской вакцины от коронавируса. Об этом 4 апреля в эфире телеканала “Украина 24” заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Раньше звучали заявления о том, что у нас уже есть наработки по вакцине, она скоро появится. Лучше таких обещаний не давать, лучше дождаться, пока украинские ученые ее разработают, потом уже об этом говорить”, – сказал он.

Спикер отметил, что слышит много предложений о закупке технологий для производства препаратов в Украине.

“Давайте будем откровенны – шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст, в сегодняшних условиях очень небольшие, потому что любая технология сегодня стоит большие-большие деньги, сегодня это политика, это экономика, геополитика, это возможность влиять, и от такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться”, – объяснил Разумков.

Он считает, что ждать только варианта появления украинской вакцины “точно не стоит”.

“Сейчас мы должны заняться поиском тех вакцин, которые уже есть в мире, но также мы должны учесть, что эти вакцины должны максимально соответствовать стандартам безопасности, которые мы могли бы гарантировать нашим гражданам”, – подчеркнул Разумков.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии. По состоянию на 4 апреля в стране привились 290 тыс. человек.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

—