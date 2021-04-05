Компания Realme сообщила о технических характеристиках наушников Buds Air2

Во время последней презентации устройств, которые вот-вот поступят на рынок, компания Realme показала новые беспроводные наушники Buds Air2 и сообщила об их технических характеристиках.

Так, стало известно, что Buds Air 2 Neo, которые будут продавать в розницу по цене 45 американских долларов, выпустят в двух цветах: черном и белом. Здесь будет использована система шумоподавления. Благодаря ей, уровень внешнего шума автоматически снижается до 25 децибел.

В каждом из наушников встроен двойной микрофон, что позволит комфортно общаться по телефону даже на шумной улице. Также разработчик сообщил, что время автономной работы устройства составит пять часов. Внешне наушники похожи на Realme Buds Q.