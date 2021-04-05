Алжирские генералы не настроены на примирение с Францией по колониальному прошлому

Руководство Алжира не намерено поддерживать инициативы Франции по примирению двух стран в вопросе о колониальном прошлом и войне за независимость, пишет в блоге Le Monde историк и арабист Жан-Пьер Фильу. Как объясняет специалист, военная клика, которая за десять лет узурпировала власть в стране, поддерживает свою легитимность с помощью антифранцузской пропаганды и пресекает любые попытки инакомыслия, объясняя их иностранным влиянием.



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Самым влиятельным человеком Алжира является не президент Абдельмаджид Теббун, избранный с грехом пополам в декабре 2019 года при рекордной неявке на выборы 60% населения, а глава генштаба страны Саид Шенгриха, рассказывает историк и арабист Жан-Пьер Фильу на страницах Le Monde. Он является фактическим лидером военного руководства, которое уже на протяжении десятилетий в той или иной форме узурпируют власть.

Как рассказывает автор статьи, Шенгриха встал во главе алжирских вооружённых сил в том же декабре 2019 года после того, как его предшественник Ахмед Гаид Саллах, согласно официальным источникам, скончался в результате сердечного приступа.

В апреле Саллах вынудил президента Абделя Азиза Бутефлика уйти в отставку, надеясь таким образом утихомирить мирные протесты в Алжире, прежде чем продвигать кандидатуру Теббуна и раз и навсегда покончить с народными демонстрациями.

Показная сдержанность Саида Шенгриха резко отличается от резких и угрожающих речей Гаида Саллаха, которого военное руководство упрекало за то, что он необоснованно подставил под удар военное ведомство.

Новый начальник генштаба прежде всего хочет выступить гарантом внутреннего единства правящей клики: в январе он помиловал бывших руководителей военной разведки, генералов Медьена и Тартага, осуждённых на 15 лет тюрьмы после отставки Бутефлика. Однако Шенгриха не стесняется ограничивать президента Теббуна, который после объявления о реорганизации правительства не может ни поменять премьер-министра, ни министров.

Кроме того, глава вооружённых сил не поддерживает «примирение памяти» по антиколониальной «войне за независимость»: она привела бы к пересмотру официальной пропаганды, на которой покоится легитимность алжирских генералов. Так, Алжирская национальная народная армия считает себя наследницей Алжирской народно-освободительной армии, которая с начала восстания против Франции в 1954 году стала вооружённым крылом левой политической партии «Фронт национального освобождения».

Однако, как подчёркивает Жан-Пьер Фильу, алжирская армия ведёт начало лишь от одной части народно-освободительной армии — так называемой «пограничной армии», которая после объявления независимости Алжира подавляла внутренние очаги сопротивления в народно-освободительной армии. Такая милитаризация алжирского режима перевернула традиционную иерархию власти и сделала из «Фронта национального освобождения», которая до 1989 года оставалась единственной алжирской партией, свой политический рупор.

Вот почему центральным требованием демонстрантов в 2019 году стала необходимость создать полностью гражданское правительство, по крайней мере, лишённое контроля со стороны военных. По этой же причине Саид Шенгриха старается выставить общественные протесты «иностранным заговором», чьим идейным вдохновителем якобы является Франция. Таким образом, хотя он и является первым главой генштаба без антиколониального прошлого, Шенгриха решил снова вступить в «войну памяти» для укрепления статуса кво, который так удобен для алжирских генералов.

В середине марта глава вооруженных сил Алжира с пафосом открывал конференцию под названием «Память и национальное единство». «Позиция алжирского народа так же неизменна и непоколебима, как горы, потому что она вдохновляется нашей национальной доктриной и нашей славной освободительной революцией, скреплённой кровью миллионов павших героев», — цитирует автор статьи слова Саида Шенгриха.

По мнению эксперта, постоянно встречающееся в официальном дискурсе прославление антифранцузского сопротивления как единственной «революции» ставит своей целью лишь дисквалификацию любой формы радикального протеста. Ссылка на «миллионы» жертв вызывает обеспокоенность: до этого в Алжире скорее говорили об одном миллионе или даже полуторах миллионов убитых, тогда как французские историки считают, что число погибших алжирцев в 1954-1962 годах приблизительно равно четверти миллиона, то есть составляет примерно пятую часть «Фронта национального освобождения».

Такое преувеличение числа жертв встретило поддержку со стороны президента Турции во время полемики по поводу геноцида армян: Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за 132 года оккупации «Франция уничтожила более 5 миллионов алжирцев».

Речь Саида Шенгриха на конференции видится автору статьи агрессивной ещё и потому, что он призвал «защитить граждан от альтернативных отклонений, на которые оказывают влияние различные информационные каналы». Здесь опять критикуется Франция за освещение демонстраций и требований во время протестов. Глава генштаба не принял действия Эммануэля Макрона по примирению памяти между Францией и Алжиром: доклад историка Бенжамина Сторы, упрощение доступа к госархивам и признание ответственности французской армии в смерти алжирского лидера борьбы за независимость Али Буменджеля.

Несмотря на обсуждение этой темы президентами Эммануэлем Макроном и Абдельмаджидом Теббуном, последнему пришлось поддержать своего «советника по вопросу национальной памяти» и директора госархивов Абдельмаджида Чихти. По словам Чихти, доклад Сторы является только «франко-французским докладом» и «на официальном уровне его словно не существует». Такая позиция властей возмутила алжирских историков, которые 25 марта публично потребовали от президента открыть наконец доступ к национальным архивам.

В заключение Жан-Пьер Фильу с сожалением предполагает, что алжирские генералы продолжат выгодную им пропаганду не захотят занять более спокойную позиции в отношении части своей истории, которую страна разделила с Францией.