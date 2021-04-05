“Буду утепляться!”: Анфиса Чехова в полуобнаженном образе пожаловалась на прохладную погоду в Майами

Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова разместила на своей странице в Instagram коллаж из пары снимков, который сопроводила откровениями о неприятной утренней погоде в Майами. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованных в микроблоге фотоснимках Анфиса Чехова позирует на фоне огромного окна гостиницы, облаченная лишь в розовый прозрачный пеньюар с кружевами. Пикантный наряд открывает взору зрителя соблазнительные формы красотки – её пышный бюст и ягодицы, а также обнаженные стройные ноги. Выложенные фото ведущая дополнила рассказом о первых часах своего отдыха на американском курорте в Майами. В нем, в частности, телезвезда посетовала на одну из своих местных подруг, которая анонсировала весьма теплую погоду во Флориде. Доверившись приятельнице, Чехова привезла в багаже лишь легкую летнюю одежду, и как следствие – начала “подмерзать”. Дело в том, что жара на данном курорте начинается лишь после восьми часов утра, а вот поздним вечером и ранним утром на смену зною приходит нешуточная прохлада. “Так что сегодня, после дневного загара, по расписанию шопинг! Буду утепляться!” – уведомила подписчиков хозяйка аккаунта.

Немало фолловеров, знакомых с климатом и традициями Флориды, присоединились к обсуждению поднятой Чеховой темы и дали ведущей несколько полезных советов для приятного проведения отдыха. Большинство же поклонников красотки традиционно с восхищением высказались о красоте своей любимицы, особенно отметив её ярко выраженную сексуальность. Уже за первые пару-тройку часов после опубликования пост набрал более 10 тысяч “лайков”.