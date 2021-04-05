 

В Японии задумались о повышении возраста выхода на пенсию

05.04.2021, 6:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Японии намерено внести в парламент законопроекты о повышении возраста выхода на пенсию государственных служащих, сообщил премьер-министр Есихидэ Суга.

«Возраст выхода на пенсию нужно повышать, чтобы соответствовать усложняющимся задачам административного управления. Мы ведем подготовку к скорейшему внесению соответствующих законопроектов», – приводит ТАСС текст заявления премьер-министра Японии, сделанного в ходе дебатов в одной из комиссий нижней палаты парламента.

Старение и сокращение населения – одна из самых острых социальных проблем Японии. Однако, по официальным данным органов здравоохранения, мужчины в стране сохраняют полную бодрость и способность к работе в среднем до 71 года, а женщины – до 74 лет. Правительство рассматривает пожилых японцев как важнейший трудовой резерв.

В настоящее время пенсии в Японии выплачиваются гражданам при достижении 65 лет. Но они имеют право уйти на отдых в любой момент в возрасте с 60 до 70 лет. Выплаты тем, кто сделает это до 65 лет, будут несколько урезаны, а продолжающим трудиться и после 65 лет полагается надбавка. Сейчас в Японии рассматривается вопрос о том, чтобы увеличить на пять лет официальный возраст выхода на пенсию с повышением соответствующих надбавок.

Напомним, в феврале Минтруд предложил изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию. В январе стало известно о планах ПФР присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии. В декабре 2020 года стал известен желаемый размер пенсии для большинства россиян. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как изменились пенсии россиян с 1 января 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / В NASA решили отложить полет человека на Луну

07.11 / Меркель, Джонсон и Макрон поздравили Байдена с победой на выборах

02.12 / В Ровно облсовет не смог избрать председателя

01.01 / Лесной пожар перекинулся на Сочи

07.12 / Водителю прострелили ногу из-за громкой музыки в Петербурге

11.07 / Россия предупредила об угрозе существования Договора по открытому небу

26.07 / В Индии начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

08.03 / FAZ о плане Берлина убрать слово «раса» из конституции — пресечь попытку на корню

24.09 / Ракова отметила рост числа госпитализированных с коронавирусом в Москве

02.02 / Nissan показала новый пикап Frontier на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)