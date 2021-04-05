Большинство японцев высказались за уход премьера Японии в отставку

Уход премьера Японии Есихидэ Суги в отставку в связи с истечением срока полномочий в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре или немедленно поддержали почти 60% жителей, свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного 2–4 апреля изданием «Иомиури».

В опросе приняли участие более 1 тыс. японских избирателей в возрасте от 18 до 75 лет, определенных путем случайной компьютерной выборки. В результате 12% участников опроса выступили за немедленную отставку премьер-министра Японии. Еще 47% считают, что Суга должен покинуть свой пост в сентябре после истечения срока полномочий в качестве лидера правящей партии, передает ТАСС.

По мнению издания, Суга имеет на них неплохие шансы на победу на плановых выборах лидера правящей партии в сентябре, однако его позиции ослабляет нарастающее недовольство населения отсутствием заметных успехов в борьбе с пандемией и низкими темпами вакцинации.

Напомним, в начале марта читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.

В феврале посол РФ в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. В январе губернаторы трех префектур Японии призвали ввести режим ЧС из-за пандемии.

16 сентября 2020 года правительство Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. После вступления в должность Суга выступил за укрепление стратегического альянса с США как основы внешней политики Японии, стабильные отношения с соседними странами, включая Россию и Китай. Москва неоднократно подчеркивала, что Япония должна признать суверенитет РФ над Южными Курилами.