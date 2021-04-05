Помощь пришла не от Европы, а от давнего друга — и теперь Сан-Марино прививается «Спутником V»

После бесплодных попыток получить помощь от ЕС или США государство Сан-Марино наладило поставки вакцины «Спутник V» благодаря своей давней дружбе с Россией, рассказывает The New York Times. Как отмечает издание, старейшая республика снова проявила свою самостоятельность, и теперь число санмаринцев, привитых хотя бы первой дозой, в два раза превышает средний показатель по Европе.



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Сан-Марино — древний анклав на севере Италии у побережья Адриатики — прежде всего известен как одно из самых маленьких государств мира, однако пандемия привела к новой, печальной особенности: здесь зафиксировали один из самых высоких уровней смертности от коронавируса, пишет The New York Times. Шесть недель назад карликовое государство рисковало остаться европейской страной, где позже всех начали прививать население. Власти рассчитывали на договор с Италией по поставкам вакцин, однако он сорвался. На фоне растущего давления и угроз врачей не выйти на работу правительство в отчаянии обратилось к России, которая приняла его «в тёплые объятия».

Как рассказывает американская газета, Сан-Марино уже давно поддерживает тесные связи с Россией и с готовностью приняло более 7 тыс. доз вакцины «Спутник V», ещё не одобренной европейским или итальянским лекарственными регуляторами. Однако для маленького государства с населением 33 тыс. человек это решение кажется естественным: уже на протяжении многих лет оно притягивает россиян, которые часто летают прямыми рейсами из Москвы в итальянский прибрежный город Римини, расположенный всего в 16 км от республики. Ежегодно в обычное время Сан-Марино посещает более 100 тыс. русских туристов — так много, что большинство магазинов начали нанимать продавцов со знанием русского языка.

Следы дружбы между двумя странами можно найти и в историческом центре города: в 2006 году здесь установили статую испуганного мальчика в память о сотнях детей, убитых при захвате школы в Беслане, а в государственном университете установлен бюст первого человека, полетевшего в космос, — советского космонавта Юрия Гагарина.

Сан-Марино не поддержало введённые против РФ санкции после присоединения Крыма, а в 2019 году страну посетил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, не останавливаясь в Италии. «У нас крепкие связи с политической точки зрения», — заметил Серджо Рабини, 62-летний главный врач санмаринской больницы, в которой реанимация по-прежнему забита пациентами с коронавирусом. По его словам, карликовое государство и раньше отказывалось следовать примеру итальянского или европейского лекарственного регулятора: так, здесь раньше, чем в Европе, в аптеке появилась виагра.

В статье подчёркивается, что «Спутник V» является новейшим инструментом, который использует Москва для усиления своего влияния в Европе. Она использует разногласия между Евросоюзом с его катастрофически медленной кампанией по вакцинации и некоторыми странами-членами. Так, на этой неделе премьер-министр Словакии ушёл в отставку на фоне скандала с секретными переговорами по доставке русской вакцины.

Министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чьяватта признался, что понимает тех, кто видит в вакцинной дипломатии РФ геополитику, однако для его страны всё было намного проще. «Единственной вакциной, которая в тот момент была доступна на рынке, оказался «Спутник V», — объяснил он. По его словам, производители других вакцин заявили, что будут сотрудничать только с Евросоюзом, а прямые обращения правительства к администрации Байдена и консульству США в Италии ни к чему не привели.

Как напоминает издание, Сан-Марино всегда являлось «политической аномалией», а его национальное самоопределение опиралось на обособленность государства с момента его основания. Согласно преданию, зарождение страны и её название связано с именем христианина-каменотёса Святого Марина, который, скрываясь от преследований Римской империи, в 301 году поселился среди скалистых пещер горы Монте-Титано. Маленькое государство в Апеннинах считается одной из старейших республик мира, её государственный строй насчитывает семь столетий, а конституция была кодифицирована в 1600 году. Пережив феодальное владение, Наполеона, Австрийскую империю и объединение Италии, старательно придерживаясь нейтралитета в войнах, это карликовое государство стало в XX веке раем для богатых итальянцев, скрывающихся от налогов, и популярным направлением для шопинга в беспошлинных магазинах.

Подобно тому, что Сан-Марино не является частью Италии, хотя окружено его территорией, оно не является страной-членом ЕС и не участвует в его программе по закупке вакцин, хотя расположено в самом центре Европы. Попытки европейцев провести вакцинацию встречают серьёзные трудности, поэтому независимый анклав рисковал ещё больше отстать от соседних государств, однако благодаря помощи РФ позиции теперь поменялись. По крайней мере 26% санмаринцев уже получили хотя бы одну дозу, что в два раза превышает средние показатели по Евросоюзу. Официальные лица рассказали о сотнях итальянцев, которые пытались назначить дату прививки в Сан-Марино, а некоторые даже приходили в больницу в тщетной попытке пройти вакцинацию в соседнем иностранном государстве. «Мы просили Италию о помощи, но не получили её, — поделилась своими мыслями 42-летняя учительница Дениза Грасси после первого укола. — Теперь итальянцы нас просят».

В то же время некоторые итальянцы видят в решении Сан-Марино вакцинировать «Спутником V» только отголоски недавнего провокационного поведения. В ноябре, когда в Италии заведения общественного питания в 6 вечера закрывались на комендантский час, санмаринские бары и рестораны работали до полуночи, привлекая итальянцев и их евро. В Риме при этом выражали обеспокоенность, что соседняя страна станет очагом распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Сан-Марино также действует комендантский час для ресторанов, который больно ударил по их доходам. Местные жители в четверг провели молчаливый протест против карантинных мер. «Сан-Марино — это не Европа, и мы не получаем никакой помощи», — заявил организатор протеста Массимилиано Карлини, сетуя на отсутствие финансовой поддержки для испытывающего проблемы бизнеса. Он скептически относится к прививкам и не уверен, что вакцинация поможет, однако приветствует российское участие: «Я думаю, что «Спутник» — единственная (вакцина. — ИноТВ), которую следует получать людям». Среди протестующих оказался и медбрат Маттео Нарди, итальянец по национальности. Он не может понять, почему Италия, испытывающая перебои с поставками вакцин, не хочет предложить своему народу «Спутник V». «Я имею в виду – почему бы нет?» — приводит его слова The New York Times.