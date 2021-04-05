ЕС готовится дать отпор китайскому бизнесу

Еврокомиссия намерена принять меры против китайских компаний, получающих государственную поддержку, пишет Die Welt: в Брюсселе анонсировали законопроект, согласно которому иностранным компаниям, получающим госсубсидии, будет запрещено поглощать европейские фирмы. Как отмечает издание, в Европе опасаются, что китайские предприятия могут начать скупать европейские фирмы, воспользовавшись пандемией и спровоцированным ей кризисом.



Reuters

Тон ведущих экономических держав в адрес Китая станет жёстче, пишет Die Welt. В минувшую среду страны G7 провозгласили о совместной борьбе с экономической политикой Пекина, выражающейся в создании нечестной конкуренции.

Как отмечает издание, в итоговом заявлении стран G7 нет конкретного упоминания Китая, но западные страны уже давно беспокоятся по поводу непрозрачной государственной поддержки, которую Пекин оказывает китайским предприятиям. Многие европейские компании жалуются на нечестную конкуренцию с получающими госсубсидии китайскими фирмами. Пандемия коронавируса ещё сильнее усугубила опасения, поскольку возникло беспокойство, что получающие государственную помощь китайские предприятия воспользуются кризисом и скупят экономически пострадавшие европейские компании.

ЕС собирается уравнять возможности, пишет Die Welt: в Брюсселе намерены принять новые правила, согласно которым, получающие крупные государственные субсидии иностранные компании не смогут поглощать европейские компании и перехватывать у них открытые контракты. Предложения о введении подобных правил звучали в ЕС ещё в прошлом году. Теперь же Брюссель в скором времени представит конкретный законопроект, пишет издание, ссылаясь на слова вице-президента Еврокомиссии Маргарет Вестагер.

Европейский бизнес приветствует принимаемые Брюсселем меры, однако выражает опасения, что новые правила могут привести к увеличению объёмов бюрократии, пишет издание. К примеру, фирмы должны будут не только предоставить документы, что сами не получают субсидии, но также доказать, что субсидий не получают и их поставщики. В связи с этим, европейские предприятия попросили Еврокомиссию сделать новые меры менее загруженными бюрократией. В Еврокомиссии, в свою очередь, отметили, что принимают эти просьбы к сведению.