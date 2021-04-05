Бориса Джонсона встревожила растущая безграмотность британских школьников

Пандемия коронавируса привела к тому, что более 200 тыс. британских учеников, которые этой осенью перейдут из начальной школы в среднюю, не смогут правильно читать, пишет The Sunday Times со ссылкой на закрытый правительственный доклад. По словам издания, эта серьёзная проблема вызвала беспокойство и её решение стало одним из приоритетов для премьер-министра страны.



Reuters

Более 200 тыс. британских учеников, которые этой осенью перейдут из начальной школы в среднюю, не умеют правильно читать. Такие неутешительные данные содержатся в неопубликованном отчёте правительства, пишет The Sunday Times.

По словам издания, эта информация, которая потрясла Даунинг-стрит, показывает влияние карантина на обучение. Ведь, если верить статистике, число детей, испытывающих проблемы с грамотностью, за последний год увеличилось на 30 тыс.

Борис Джонсон намерен запустить «четырехлетний чрезвычайный» план, чтобы помочь детям из неблагополучных семей. Высокопоставленные источники в правительстве заявили The Times, что в списке приоритетных задач премьера решение проблемы с образованием идёт следом за программой вакцинации от COVID-19 и будет оставаться в центре его внимания до следующих выборов.

По информации издания, неделю назад Джонсон встретился с сэром Кеваном Коллинзом, который руководит исследованием о воздействии коронавируса на школьников. На этих переговорах, чиновник «устроил разнос» правительству, раскрыв масштабы кризиса.

Коллинз планирует создать «гражданскую армию», которая будет включать учителей, бывших и замещающих преподавателей, а также студентов, чтобы помочь отстающим ученикам. Джонсон готов потратить миллиарды фунтов стерлингов на репетиторство небольших групп и внеклассные клубы, фактически продлевая «учебный день».

Ранее британское правительство запустило национальную программу репетиторства. Но она подверглась критике за то, что подразумевала использование частных компаний для обучения детей в государственных школах, которое часто проходило онлайн, вместо увеличения штата учителей, отмечает The Sunday Times.

В июне Даунинг-стрит инвестировала £1 млрд. в фонд для оплаты дополнительных занятий. Тем не менее, согласно отчёту счётной палаты, менее половины учеников, которые начали получать эту услугу, происходят из бедных семей.

«Потеря знаний для стольких детей и молодых людей — это то, на чём мы, как общество, должны сейчас сосредоточиться»,— заявил Джонсон на недавней пресс-конференции. Он выразил опасения, что многие ученики «не могут правильно читать или писать из-за COVID».

Правительственный источник сообщил изданию, что Джонсон планирует дать резкую оценку социального воздействия коронавируса. Премьер намерен посвятить этому свою речь на открытии парламента 11 мая.

«В центре внимания премьер-министра — обеспечение того, чтобы дети могли правильно читать и писать, а также обладать навыками, необходимыми для процветания, — заявил источник. — Мы знаем, что коронавирус нанес огромный ущерб жизням людей. Мы должны честно сказать, что будет дальше».

Накануне министр образования Гэвин Уильямсон выступил на конференции второго по величине профсоюза преподавателей Соединённого Королевства NASUWT. Он заявил, что учителям придется пройти дополнительную подготовку, чтобы получить навыки, которые помогут детям наверстать упущенные месяцы занятий.

Ожидается, что в рамках инициативы учителя получат возможность заработать больше денег за более продолжительную работу. Но их не будут вынуждать пойти на этот шаг, поскольку министры стремятся избежать конфронтации с профсоюзами.

Тем не менее, генеральный секретарь NASUWT Патрик Роуч уже считает, что британские власти плохо обращались с преподавателями. По его словам, во время пандемии правительство Джонсона относилось к учителям с презрением.

«Члены нашего профсоюза не должны по принуждению работать дольше или открывать летние школы для выполнения решений правительства, которые дают кратковременный результат, — заявил он. — Вместо этого мы хотим, чтобы правительство… выдвинуло надежный план по найму большего количества учителей, вспомогательного персонала и других специалистов по работе с детьми».

Между тем отставание в учёбе — не единственная проблема, с которой столкнулись британские школьники. Проведённое NHS Digital исследование психического здоровья детей и молодежи показало, что уровень вероятных душевных расстройств увеличился с одного из девяти в 2017 году до одного из шести в 2020-ом, обращает внимание The Sunday Times.