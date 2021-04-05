 

Диетологи назвали топ-5 вредных продуктов для детей

05.04.2021, 6:28, Разное
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Российские диетологи рассказали о продуктах, которые в своем составе имеют опасные вещества. Специалисты не советуют добавлять такую еду в меню детей.
Ирина Торопыгина, диетолог, сообщает, что первыми в топе оказались наггетсы. Многим людям кажется, что этот продукт полезен, так как сделан из куриного мяса. Но довольно часто вместо филе производители пользуются шкурой, а в их состав добавляются жиры и сахар.

Вторыми продуктами в перечне оказались мюсли и кукурузные хлопья. Диетолог Елена Павловская напомнила, что в быстрых завтраках довольно много сахара, также их обжаривают на масле, а из-за большого числа пищевых волокон раздражается слизистая оболочка кишечника и желудка. Такая еда должна восприниматься как десерт, а не основное, полезное блюдо.

Ирина Бородина, специалист по питанию, напомнила, что необходимо отказаться и от соков из пакетов. Она объяснила, что в таких напитках содержится много сахара, они усиливают аппетит, имеют высокий гликемический индекс. Только свежевыжатый сок может быть полезным, а самым лучшим напитком для детей считается вода.

Йогурты с добавками тоже не стоит относить к полезному питанию. В натуральном йогурте есть живые бактерии, а в термически обработанном, почти в два раза больше сахара, что приводит к большой нагрузке для поджелудочной железы и печени. Чтобы дети получали кальций, лучше ввести в их рацион кефир.

На последней ступеньке рейтинга оказалась лапша быстрого приготовления. В такой еде много фталатов, нарушающих функционирование эндокринной системы, понижают уровень тестостерона и вредят репродуктивным способностям.

Источник: 74.ru



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