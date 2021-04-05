 

Названы наиболее распространенные противопоказания для службы в армии

05.04.2021, 5:48, Новости дня
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Одной из наиболее распространенных причин освобождения призывников от военной службы является проблема со зрением, сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны РФ Андрей Дацко.

Как отметил эксперт, причиной распространенности проблем со зрением является увлечение молодежи гаджетами. Кроме того, добавил Дацко, обучение все больше переходит в онлайн-формат, поэтому школьники проводят много времени за компьютером. При этом он указал, что стремящимся стать офицерами этот фактор мешает поступать в военные вузы, где предъявляют серьезные требования к здоровью кандидатов. При этом в последнее время критерии отбора призывников ужесточили, передает РИА «Новости».

Среди других причин, по которым призывников признают ограниченно годными, Дацко упомянул проблемы с костно-мышечной системой, болезни системы кровообращения, а также заболевания нервной системы. Эксперт также отметил, что противопоказанием к призыву могут стать недостаточное питание, вызванное заболеванием, или ожирение. В первом случае речь идет о росте ниже 145 сантиметров и весе меньше 45 килограммов. В то же время Дацко заметил, что сейчас новобранцев с проблемами с весом стало мало, зато из-за малоподвижного образа жизни и увлечения фаст-фудом на первый план выходит ожирение.

Говоря о коронавирусе, главный военно-врачебный эксперт Минобороны отметил, что эта инфекция не освобождает от призыва в армию навсегда, после выздоровления при отсутствии осложнений молодой человек вновь подлежит призыву.

В целом, по словам эксперта, показатель годности призывников к военной службе с за десять лет вырос на 10% – с 67,7 до 78%. Лишь у 22% молодых людей имеются противопоказания к призыву, сообщил Дацко. Из них 5-7% имеют категорию «временно не годен» («Г») и после лечения большинство признаются годными к военной службе.

Напомним, 29 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию в период с 1 апреля по 15 июля. В декабре 2018 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы РФ вышли на оптимальный уровень численности военнослужащих по призыву, который сохранится приблизительно до 2025 года.



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