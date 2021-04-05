«Я съела кошку, ее звали Софья. Мне это не забыть»

Правозащитники представили первый российский доклад о войне в Сирии. И объяснили, зачем это нужно читать и знать (18+).

В пятницу коалиция российских правозащитников* презентовала доклад о самой масштабной гуманитарной катастрофе наших дней: «Десять страшных лет. Нарушения прав человека и гуманитарного права во время войны в Сирии» (смотреть его можно тут, 18+). Предвосхищая вопросы публики о том, зачем нам, россиянам, вникать в страдания сирийцев, когда и своих проблем по горло, авторы пояснили: «Доклад призван заполнить для российского общества вакуум информации о событиях в Сирии, в которые мы оказались вовлечены гораздо глубже и дольше, чем планировалось или, по крайней мере, декларировалось изначально».

СПРАВКА*

В подготовке доклада приняли участие правозащитный центр «Мемориал» (Минюст включил организацию в реестр «иностранных агентов»), Светлана Алексеевна Ганнушкина из комитета «Гражданское содействие» (Минюст считает «иностранным агентом» и эту организацию), Александр Горбачев из «Солдатских матерей Санкт-Петербурга», «Молодежное правозащитное движение».

Россия, напомню, вот уже шестой год воюет в Сирии на стороне Башара Асада. За это время уже неоднократно на государственном уровне объявлялось о том, что ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ — Ред.), зверства которого и стали формальным обоснованием для введения российского контингента, окончательно повержен.

За это время война в Сирии окончательно превратилась в гражданское противостояние Асада со своим населением.

За это время мир заполонили миллионы беженцев, в самой Сирии осталось менее четверти населения.

ЦИТАТА ИЗ «СИРИЙСКОГО» ДОКЛАДА

«По данным Минобороны РФ на январь 2020 года, в сирийской войне приняли участие около 70 тысяч российских военнослужащих, из них непосредственный боевой опыт получили 68 тысяч, в том числе 460 генералов. Через Сирию прошли 96% командиров общевойсковых полков и бригад. Боевой опыт получили 97% экипажей военно-транспортной авиации, 91% экипажей армейской авиации, 87% экипажей оперативно-тактической авиации и 60% экипажей дальней авиации, — приводят авторы доклада гордые заявления российских военных. — По заявлению вице-премьера Юрия Борисова, «в Сирии было апробировано более 600 современных образцов вооружения и военной техники… Сирия стала серьезным полигоном для апробации характеристик <российского> вооружения…»

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Вот, собственно, исчерпывающий ответ на вопрос, зачем все это надо читать.

Сбор материалов занял у правозащитников около двух лет.

Исследовательская группа провела более 150 интервью с людьми, бежавшими из разных регионов страны. Среди опрошенных были студенты и древние старики; многодетные семьи и люди, потерявшие всех своих детей; академики и пастухи. Все вместе они нарисовали для российского читателя страшную картину войны.

«У нас были опасения по поводу того, что люди, которые столько всего натерпелись от режима Асада, которые пострадали в том числе и от действий России, — просто не захотят разговаривать с нами, россиянами, — говорят авторы доклада. — Но мы ошибались. Люди охотно приходили на эти встречи. Они говорили, говорили, говорили. Они не считали нас врагами. Они хотели донести до россиян, что происходит с ними, что сотворили с их страной».

Доклад переведен на арабский язык и за первые сутки широко разошелся по арабоязычным соцсетям. Эта работа — не только возможность нам узнать про них, но и им — разглядеть нас. Нормальных нас, которые совсем не хотят этой войны. Которые сами устали от бесконечных вооруженных конфликтов. Которым

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стыдно за страдания, причиненные мирным гражданам Сирии.

Сегодня мы публикуем выдержки из интервью сирийцев, принявших участие в исследовании. Услышьте их голоса.

Дети из семей, бежавших от правительственных сил режима Асада и живущих в лагере для переселенцев на территории Сирии под контролем курдов, добывают стройматериалы. Декабрь 2020. Фото: Muhammed Said / Anadolu Agency / Getty

ЦИТАТА

О сирийских тюрьмах для оппозиционеров

«Мужчин пытали намного больше [чем женщин] и издевались над ними больше, их раздевали догола и оставляли так. Во время пыток [мужчин] тоже раздевали. […] Когда меня выводили, там лежали бездыханные тела в крови, со следами побоев и пыток. Их было много.

Они были раздеты, и я не знаю наверняка, были ли они точно мертвы, но они не подавали признаков жизни»_.

«Один раз пришел начальник: «Если у кого-то есть замечания по поводу еды и условий — сообщайте». Люди стали жаловаться, а только я с товарищами промолчал. И тех, кто жаловался, потом пытали очень жестоко. Видимо, им [охранникам] было просто скучно».

«Был случай: диабетик сказал, что ему нельзя есть рис, нет ли возможности ему давать булгур. Его избили очень жестоко, а потом месяц всю камеру [почти] не кормили. А диабетик умер».

Об атаках на гражданские объекты

«В июне 2011 года [в Кусейре] начались первые задержания, с первых же дней появились и убитые, а в городе начались зачистки. Армия окружила город. Нарушили связь. Танки стали обстреливать город. Ко мне домой в 6 утра приехала скорая помощь, водитель сообщил, что есть раненые, и забрал меня в госпиталь. <…> Врачей в больнице не было, так как они не смогли добраться из-за комендантского часа. Первый раненый был маленький ребенок с проникающим ранением в живот — осколочное, от танкового снаряда… Я не хирург, а хирурга нет. Мне, анестезиологу и медбрату пришлось самим его оперировать».

«Был случай: танковый снаряд убил пятерых детей, которые играли на улице. Такое происходило каждый день».

«В июне 2014 года была свадьба, и на нее сбросили ракеты. Пятнадцать человек погибли, 50 были ранены».

«Когда американцы или русские бомбили эти места, погибали мирные жители, а игиловцы прятались …когда начиналась бомбежка, они просто исчезали в туннелях, и потом, после бомбежки, они появлялись снова».

«Больница была рядом с моим домом. Я был глупцом тогда, так как жил так близко [с больницей] и еще на втором этаже, и выше ничего не было, кроме неба. Эту больницу часто обстреливали. Режим особенно больницы атаковал».

О применении запрещенного вооружения

«…Ракеты с хлором и зарином были выпущены по городу [примерно] в пять часов утра. От ударов четырехэтажный дом был разрушен, практически ушел под землю со всеми жителями. По нашей информации, минимум 65 […] жителей этого дома пострадали. Я и другие активисты выехали на это место. Видели людей, у которых были красные глаза, и они не могли дышать. Мы их поливали водой, постоянно поливали водой, и тогда они снова начинали дышать».

«Помню случай, когда семья из девяти человек собралась уехать в Муадамию, и по ним попала бочковая бомба».

Март 2017 года, окрестности Дамаска. Столкнокения оппозиции с проасадовскими силами. Фото: Ammar Suleyman / Anadolu Agency / Getty

О блокаде и голоде

«Было время, когда моя жена весила 33 кг, и врач мне сказал, что она умирает. Тогда я через контрабандистов стал доставать мясо, овощи. В течение месяца пришлось продать лэптоп, машину, фотоаппарат с линзами. Все это упало в цене на 70% и уже стоило копейки. Но люди все равно распродавали свое имущество. Были случаи, когда человек менял машину на еду для ребенка. Мебель не продавали — ее жгли и этим грелись.

Ели кошек, черепах. Весной — траву ели. Городской парк освоили под кладбище, потому что было много умерших».

«Было время, когда ели траву. Даже полевая кухня могла уже только готовить траву с водой».

«Мы заходили в дома тех, кто их покинул, мы искали еду, мы начали уже в помойках рыться».

«Мы стали есть собак и кошек. Я съела кошку, ее звали Софья… Никогда не смогу это забыть».

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О жизни под ИГИЛ

«И вот они пришли и велели мне надеть хиджаб… А потом они арестовали моих друзей, доктора и медсестру, меня в тот момент не было на работе… Они вообще стали хватать, арестовывать людей. Потом, представьте, они стали брать людей и резать им горло ножами, не просто убивали, расстреливали из ружей, а резали!»

«В 2013 году, когда ИГ еще не завладело всей территорией, меня посадили в подвал. Выбор — присоединиться к ним или казнь. Там было уже десять человек. Троих задержали за то, что они алавиты. Абдаллу, 23 года, тоже обвиняли в том, что он алавит, хотя это было не так. Его расстреляли перед матерью, которая приехала за ним.

<…> Помню еще одного инвалида, которого обвинили в связях с режимом. Его один раз так сильно пытали, что он три дня не мог прийти в себя, лежал на боку и трясся».

«Люди начали выдавать ъзамуж девочек в 12–13 лет, чтобы на них не польстились члены ИГ. У моего соседа они забрали двух дочек. Больше мы о них не слышали. Вдов вынуждали выходить замуж».

Ольга Боброва

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