 

«Я съела кошку, ее звали Софья. Мне это не забыть»

05.04.2021, 4:52, Разное
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Правозащитники представили первый российский доклад о войне в Сирии. И объяснили, зачем это нужно читать и знать (18+).

В пятницу коалиция российских правозащитников* презентовала доклад о самой масштабной гуманитарной катастрофе наших дней: «Десять страшных лет. Нарушения прав человека и гуманитарного права во время войны в Сирии» (смотреть его можно тут, 18+). Предвосхищая вопросы публики о том, зачем нам, россиянам, вникать в страдания сирийцев, когда и своих проблем по горло, авторы пояснили: «Доклад призван заполнить для российского общества вакуум информации о событиях в Сирии, в которые мы оказались вовлечены гораздо глубже и дольше, чем планировалось или, по крайней мере, декларировалось изначально».

СПРАВКА*

В подготовке доклада приняли участие правозащитный центр «Мемориал» (Минюст включил организацию в реестр «иностранных агентов»), Светлана Алексеевна Ганнушкина из комитета «Гражданское содействие» (Минюст считает «иностранным агентом» и эту организацию), Александр Горбачев из «Солдатских матерей Санкт-Петербурга», «Молодежное правозащитное движение».

Россия, напомню, вот уже шестой год воюет в Сирии на стороне Башара Асада. За это время уже неоднократно на государственном уровне объявлялось о том, что ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ — Ред.), зверства которого и стали формальным обоснованием для введения российского контингента, окончательно повержен.

За это время война в Сирии окончательно превратилась в гражданское противостояние Асада со своим населением.

За это время мир заполонили миллионы беженцев, в самой Сирии осталось менее четверти населения.

ЦИТАТА ИЗ «СИРИЙСКОГО» ДОКЛАДА

«По данным Минобороны РФ на январь 2020 года, в сирийской войне приняли участие около 70 тысяч российских военнослужащих, из них непосредственный боевой опыт получили 68 тысяч, в том числе 460 генералов. Через Сирию прошли 96% командиров общевойсковых полков и бригад. Боевой опыт получили 97% экипажей военно-транспортной авиации, 91% экипажей армейской авиации, 87% экипажей оперативно-тактической авиации и 60% экипажей дальней авиации, — приводят авторы доклада гордые заявления российских военных. — По заявлению вице-премьера Юрия Борисова, «в Сирии было апробировано более 600 современных образцов вооружения и военной техники… Сирия стала серьезным полигоном для апробации характеристик <российского> вооружения…»

Вот, собственно, исчерпывающий ответ на вопрос, зачем все это надо читать.

Сбор материалов занял у правозащитников около двух лет.

Исследовательская группа провела более 150 интервью с людьми, бежавшими из разных регионов страны. Среди опрошенных были студенты и древние старики; многодетные семьи и люди, потерявшие всех своих детей; академики и пастухи. Все вместе они нарисовали для российского читателя страшную картину войны.

«У нас были опасения по поводу того, что люди, которые столько всего натерпелись от режима Асада, которые пострадали в том числе и от действий России, — просто не захотят разговаривать с нами, россиянами, — говорят авторы доклада. — Но мы ошибались. Люди охотно приходили на эти встречи. Они говорили, говорили, говорили. Они не считали нас врагами. Они хотели донести до россиян, что происходит с ними, что сотворили с их страной».

Доклад переведен на арабский язык и за первые сутки широко разошелся по арабоязычным соцсетям. Эта работа — не только возможность нам узнать про них, но и им — разглядеть нас. Нормальных нас, которые совсем не хотят этой войны. Которые сами устали от бесконечных вооруженных конфликтов. Которым

стыдно за страдания, причиненные мирным гражданам Сирии.

Сегодня мы публикуем выдержки из интервью сирийцев, принявших участие в исследовании. Услышьте их голоса.

Дети из семей, бежавших от правительственных сил режима Асада и живущих в лагере для переселенцев на территории Сирии под контролем курдов, добывают стройматериалы. Декабрь 2020. Фото: Muhammed Said / Anadolu Agency / Getty

ЦИТАТА

О сирийских тюрьмах для оппозиционеров

«Мужчин пытали намного больше [чем женщин] и издевались над ними больше, их раздевали догола и оставляли так. Во время пыток [мужчин] тоже раздевали. […] Когда меня выводили, там лежали бездыханные тела в крови, со следами побоев и пыток. Их было много.

Они были раздеты, и я не знаю наверняка, были ли они точно мертвы, но они не подавали признаков жизни»_.

«Один раз пришел начальник: «Если у кого-то есть замечания по поводу еды и условий — сообщайте». Люди стали жаловаться, а только я с товарищами промолчал. И тех, кто жаловался, потом пытали очень жестоко. Видимо, им [охранникам] было просто скучно».

«Был случай: диабетик сказал, что ему нельзя есть рис, нет ли возможности ему давать булгур. Его избили очень жестоко, а потом месяц всю камеру [почти] не кормили. А диабетик умер».

Об атаках на гражданские объекты

«В июне 2011 года [в Кусейре] начались первые задержания, с первых же дней появились и убитые, а в городе начались зачистки. Армия окружила город. Нарушили связь. Танки стали обстреливать город. Ко мне домой в 6 утра приехала скорая помощь, водитель сообщил, что есть раненые, и забрал меня в госпиталь. <…> Врачей в больнице не было, так как они не смогли добраться из-за комендантского часа. Первый раненый был маленький ребенок с проникающим ранением в живот — осколочное, от танкового снаряда… Я не хирург, а хирурга нет. Мне, анестезиологу и медбрату пришлось самим его оперировать».

«Был случай: танковый снаряд убил пятерых детей, которые играли на улице. Такое происходило каждый день».

«В июне 2014 года была свадьба, и на нее сбросили ракеты. Пятнадцать человек погибли, 50 были ранены».

«Когда американцы или русские бомбили эти места, погибали мирные жители, а игиловцы прятались …когда начиналась бомбежка, они просто исчезали в туннелях, и потом, после бомбежки, они появлялись снова».

«Больница была рядом с моим домом. Я был глупцом тогда, так как жил так близко [с больницей] и еще на втором этаже, и выше ничего не было, кроме неба. Эту больницу часто обстреливали. Режим особенно больницы атаковал».

О применении запрещенного вооружения

«…Ракеты с хлором и зарином были выпущены по городу [примерно] в пять часов утра. От ударов четырехэтажный дом был разрушен, практически ушел под землю со всеми жителями. По нашей информации, минимум 65 […] жителей этого дома пострадали. Я и другие активисты выехали на это место. Видели людей, у которых были красные глаза, и они не могли дышать. Мы их поливали водой, постоянно поливали водой, и тогда они снова начинали дышать».

«Помню случай, когда семья из девяти человек собралась уехать в Муадамию, и по ним попала бочковая бомба».

Март 2017 года, окрестности Дамаска. Столкнокения оппозиции с проасадовскими силами. Фото: Ammar Suleyman / Anadolu Agency / Getty

О блокаде и голоде

«Было время, когда моя жена весила 33 кг, и врач мне сказал, что она умирает. Тогда я через контрабандистов стал доставать мясо, овощи. В течение месяца пришлось продать лэптоп, машину, фотоаппарат с линзами. Все это упало в цене на 70% и уже стоило копейки. Но люди все равно распродавали свое имущество. Были случаи, когда человек менял машину на еду для ребенка. Мебель не продавали — ее жгли и этим грелись.

Ели кошек, черепах. Весной — траву ели. Городской парк освоили под кладбище, потому что было много умерших».

«Было время, когда ели траву. Даже полевая кухня могла уже только готовить траву с водой».

«Мы заходили в дома тех, кто их покинул, мы искали еду, мы начали уже в помойках рыться».

«Мы стали есть собак и кошек. Я съела кошку, ее звали Софья… Никогда не смогу это забыть».

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О жизни под ИГИЛ

«И вот они пришли и велели мне надеть хиджаб… А потом они арестовали моих друзей, доктора и медсестру, меня в тот момент не было на работе… Они вообще стали хватать, арестовывать людей. Потом, представьте, они стали брать людей и резать им горло ножами, не просто убивали, расстреливали из ружей, а резали!»

«В 2013 году, когда ИГ еще не завладело всей территорией, меня посадили в подвал. Выбор — присоединиться к ним или казнь. Там было уже десять человек. Троих задержали за то, что они алавиты. Абдаллу, 23 года, тоже обвиняли в том, что он алавит, хотя это было не так. Его расстреляли перед матерью, которая приехала за ним.

<…> Помню еще одного инвалида, которого обвинили в связях с режимом. Его один раз так сильно пытали, что он три дня не мог прийти в себя, лежал на боку и трясся».

«Люди начали выдавать ъзамуж девочек в 12–13 лет, чтобы на них не польстились члены ИГ. У моего соседа они забрали двух дочек. Больше мы о них не слышали. Вдов вынуждали выходить замуж».

Ольга Боброва

Источник: Новая газета



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