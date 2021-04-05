Мнение: Коротко по Донбассу. 04.04.2021

Коротко по Донбассу. 04.04.2021

1. Украина наложила санкции на "Россотрудничество" и еще целый ряд российских компаний. Смысл нахождения "Россотрудничества" в Киеве терялся еще в 2014-м году, тем более в 2021-м. Имитация присутствия и мишень для различных провокаций. Так же стоит отметить, что Кравчук потребовал убрать с переговоров по Донбассу представительницу ДНР, угрожая, что пока она там будет появляться, Украина там появляться. Не будет. Отличный повод для ДНР заявить, что с Украиной в Минске не будут разговаривать, пока оттуда не уберут Кравчука.

2. С обеих сторон продолжают поступать видео о передвижениях войск. Отмечаются новые военно-транспортные борта прибывающие на Украину, в частности C-17 из США во Львов. По сообщению Даниила Бессонова, наблюдается концентрация техники на Донецко-Горловском и Бахмутском направлениях. ОБСЕ фиксирует различные нарушения, но всем по большому счету плевать на ОБСЕ. Жалобы туда сродни написанию волнующих писем в Спортлото.

3. Сегодня на Донбассе еще один раненый гражданский в районе Николаевке. Также есть сообщения, что в отместку за погибшего вчера в Александровке ребенка, был уничтожен небольшой наблюдательный пункт ВСУ на этом направлении.

Военкор "Маг" сообщает, что с 26 марта по 2 апреля у ВСУ на Донбассе 8 погибших и 14 раненых (сюда скорее всего плюсуют самоубийц и тех, кто подорвался на минах). Согласно сводке УНМ ДНР, с июня 2020-го года на минах подорвалось 183 человека из них 57 с концами. Самые большие потери от мин понесли 35-я и 36-я мотопехотные бригады. У первой 14 убитых и 26 раненых, у второй 16 убитых и 36 раненых). И это менее чем за год и только от мин.

4. В целом же на линии фронта продолжается типичная "позиционка", где в последние дни к стрелковому оружию, АГС и минометам добавилась ствольная артиллерия. При этом в политической риторике и медийном сопровождении не сложно заметить продвижение тезиса о высокой вероятности или даже неизбежности горячей фазы уже в самое ближайшее время. Стоит отметить позицию Франции и Германии, которые призывают к сдержанности, прекрасно понимая, что если на Донбассе начнется месиво, последствиями и их забрызгает.

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