Мнение: В России не хватает немцев

Обычно все упирают, что для процветания России нам критически не хватает евреев (которые действительно из России все последние 50 лет весьма интенсивно и энергично утекают во все стороны). Акцент на евреев понятен – они считаются умными, а русские, говоря словами Галковского, “самая глупая белая нация в мире”; поэтому, дескать, без евреев все идет примерно так, как идет – “крокодил не ловится, не растет кокос”.

Не вполне согласен с Галковским, но и упования на евреев как на спасителей тоже не считаю обоснованными – практика показывает, что евреи все ж могут помочь более инструментально, нежели концептуально. А в этом ведь и беда России, если зрить в корень. Работать в рамках прежних, на век-два устаревших социальных технологий, пусть даже лучше, честнее, красивее, без душераздирающего тупого мздоимства и русского “авось” – можно, но бесполезно: как ни подчищай, а сами методы, сама картина мира, лежащая в основе, порочна. Евреи, другими словами, могут помочь только в концептуально свежем, правильно устроенном обществе – а если всё прогнило в принципе, они, чего доброго, невольно только ускорят крах.

Я бы обратил внимание на немцев. Вот кто нужен! Именно немцы Россию всегда и вывозили. Вся цивилизация, машиностроение, философия, каменные мостовые – всё ведь от них. В школах у нас до сих пор “прусская система”, в армии идиоты “тянут носок” на парадах именно по-германски, даже коммунизм, которые мы в поте лица строили 75 лет, нам спроворили два немца (Маркса упорно пишут в евреи, хотя он такой же “еврей”, как и Ленин; ну а уж Энгельс – тут даже завзятые искатели “еврейского следа” умолкают). Казалось бы, нет ничего более противоположного, даже отвратного “русскому духу”, чем немец – с этим его педантизмом, “орднунгом”, сухостью, сентиментальностью – 5 минут пообщаешься, и уже хочется или его пристрелить, или бежать куда глаза глядят, лишь бы подальше.

Но, видимо, в этой противоположности всё дело. “Вода и камень, лед и пламень”. В русской стихии плохо то, что она сильна, но всегда имеет нерешаемые проблемы с формой, она бесформенна по определению; и, видимо, только немцам хватает терпения настолько непослушному (хоть и перспективному) материалу какую-то форму все ж придавать.

Хотя и искрит от этого взаимодействия неслабо – две мировые войны между нами нехилое доказательство. Тут от любви до ненависти – не шаг, а полшага.

Но зато – немцы концептуальны. Им присуще то, чего на наших бесформенных снежных просторах нет в принципе.

Мне скажут – но почему именно немцы? Давай американцев! Давай французов!

Думаю, нет – не выйдет. Американцы слишком прагматичны – они тут потусуются, и им становится тоскливо: просто банально неохота возиться, видят, что слишком высоко “сопротивление материала”. Французы не подходят по другому основанию – они слабоваты, их наша чавкающая стихия просто поглощает, засасывает. Не вытягивают оне.

Англичане просто презирают, ну их. У них про нас Киплинг сказал, как отрезал: “Россию считают самой восточной страной среди западных; это неправда. На самом деле Россия – самая западная страна среди восточных”. Поставил клеймо на лоб, завел в стойло – всё, оттуда дороги нет. Нет уж, только не англичане!

Только немцы. У них тут злость какая-то, азарт. Чувствуют некое призвание: или цивилизовать этих варваров, или уж истребить всех к чертовой матери – что угодно, только не равнодушие и не презрение. И с ними у нас есть шанс.

Собственно, что послужило поводом к этим моим, столь масштабным размышлениям? В сущности, безделица: посмотрел сегодня сводки про отечественный футбол – находящийся, как мы знаем, в состоянии перманентного упадка и загнивания, причем в последние лет 10 процесс пошел крещендо, пробивая одно дно за другим.

И вдруг, на фоне уже полной и тотальной безнадеги – два маленьких лучика света. Вдруг из ничего, практически из пепла, восстало московское “Динамо” – в нем из воздуха появилась целая россыпь юных и веселых футболистов, вдруг заигравших так, что сердце радуется. Причем не какие-то иностранцы – наши, отечественные мальчишки, гопота необструганная. “Свои” их бы так и гнобили до полного одурения, а потом спихнули в сточную канаву. Но тут пришел НЕМЕЦ. Да – туда с горя и тоски взяли тренера-НЕМЦА, некоего Сандро Шварца: пришел типа как на пересменок, место погреть, пока найдут “настоящего специалиста” – и прямо с первых же матчей перестроил всю игру и стал ставить в состав безнадежных “резервистов”, на которых при прежних тренерах никто и внимания не обращал. Неизвестные ноунеймы у немчуры поганого вдруг заиграли так, что их сейчас всех в сборные вызывают, и они по инерции там тоже начали феерить – и в общем, они теперь и есть единственная наша надежда на будущее (а то мы уж думали, что нынешние дзюбоисты так будут играть за Россию до пенсии).

Но и второе известие сегодняшнего дня – опять выиграл Спартак, где опять-таки тренер-немец. Спартак тоже был абсолютно безнадежный клуб, я, кстати, до сих пор не пойму, кем там Тедеско играет – игроков в Спартаке не было ни одного; но поди ж ты – немец как-то Спартак по-своему полюбил, что-то там, закопавшись, подкрутил – и опять чудеса: из ничего – вдруг команда.

Немцы, только немцы спасут эту страну. Жаль, что их тут на дух не переносят, жаль, что я их сам на дух не переношу. Но про себя я знаю, почему: потому что я ленивый и дурак, нихрена не приученный к дисциплине.