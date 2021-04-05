 

Мнение: О главной проблеме образованного русского человека

05.04.2021, 4:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вот прекрасная #история, которую нужно знать каждому, кто научился хотя бы читать. И, как говорится, имеющий очи да узрит, а имеющий мозг – да поймёт!

Дело было не так, чтобы совсем вчера. Но и не слишком давно: ещё живы некоторые современники и даже участники.

Однажды некий интеллигент поселился – поневоле – в будке железнодорожного сторожа. Тот был неграмотен. Интеллигент с большим трудом научил его грамоте. Сторож был туп, но в конце концов одолел начатки грамматики. Он очень хотел стать проводником на поезде. Для этого нужно было изучить десятки правил наизусть — и сдать экзамен. Интеллигент, хотя уже съехал из дудки в свой дом, помог и здесь. Сторож в итоге стал проводником. И спустя время он, приезжая на юг, начал закупать там апельсины и проч., а затем небезвыгодно продавать на севере. Разбогател.

Интеллигента между тем арестовали. Отбыв в лагере свой срок, он воротился домой. Здесь его через какое-то время реабилитировали. А затем он выхлопотал разрешение, чтобы увидеть своё «дело». Оказалось, что, научившись грамоте, благодарный железнодорожник первым делом написал на него донос: «Предупреждаю, что NN имеет связи с заграницей».
Источник: Корней Чуковский, «Дневники»

И если кто-то до сих пор верит в чистую душу простого человека из народа, самое время с этой верой проститься. Ведь хотя всё дело, пересказанное мастером пера, было в одиозные времена прошлого века, разве с тех пор национальный характер сильно улучшился?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Коронавирус в России: за сутки выявили 15 тысяч новых случаев заражения

27.12 / Мнение: Россия и США переходят важнейший рубеж в разработке военных роботов

26.12 / Человек без начальника

06.11 / Мнение: «Король Швеции — ***!»

24.07 / Елена Летучая, Сабина Ахмедова и другие гости ужина шеф-повара Луиса Педроса

05.02 / В МЧС призвали москвичей готовиться к аномальным морозам

31.12 / “Давайте не будем представлять в привлекательном виде этого предателя с кровью на руках”

02.04 / В Санкт-Петербурге мать сломала своему ребенку нос

02.04 / Стас Пьеха: как понять, что это не любовь, а нездоровая привязанность

16.03 / В День Святого Патрика ёлки на Красной площади станут зелёными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)