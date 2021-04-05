Мнение: О главной проблеме образованного русского человека

Вот прекрасная #история, которую нужно знать каждому, кто научился хотя бы читать. И, как говорится, имеющий очи да узрит, а имеющий мозг – да поймёт!

Дело было не так, чтобы совсем вчера. Но и не слишком давно: ещё живы некоторые современники и даже участники.

Однажды некий интеллигент поселился – поневоле – в будке железнодорожного сторожа. Тот был неграмотен. Интеллигент с большим трудом научил его грамоте. Сторож был туп, но в конце концов одолел начатки грамматики. Он очень хотел стать проводником на поезде. Для этого нужно было изучить десятки правил наизусть — и сдать экзамен. Интеллигент, хотя уже съехал из дудки в свой дом, помог и здесь. Сторож в итоге стал проводником. И спустя время он, приезжая на юг, начал закупать там апельсины и проч., а затем небезвыгодно продавать на севере. Разбогател.

Интеллигента между тем арестовали. Отбыв в лагере свой срок, он воротился домой. Здесь его через какое-то время реабилитировали. А затем он выхлопотал разрешение, чтобы увидеть своё «дело». Оказалось, что, научившись грамоте, благодарный железнодорожник первым делом написал на него донос: «Предупреждаю, что NN имеет связи с заграницей».

Источник: Корней Чуковский, «Дневники»

И если кто-то до сих пор верит в чистую душу простого человека из народа, самое время с этой верой проститься. Ведь хотя всё дело, пересказанное мастером пера, было в одиозные времена прошлого века, разве с тех пор национальный характер сильно улучшился?

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