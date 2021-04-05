 

Иммунитет пожилых людей может «спутать» SARS-Cov-2 с сезонными коронавирусами

05.04.2021, 4:22, Разное
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Существуют четыре вида коронавирусов, которые постоянно циркулируют в популяции и чаще всего вызывают симптомы ОРВИ. По данным исследования, проведенном в Голландии, в среднем человек за всю жизнь может перенести коронавирусы 3-17 раз. Чем старше человек, тем выше вероятность, что он многократно встретился с этими инфекциями. В научной среде неоднократно поднимался вопрос о том, что ранее перенесенные коронавирусы могут создавать перекрестный иммунитет, то есть, создавать частичную защиту от SARS-Cov-2. В частности, российские ученые выявили Т-клетки, которые распознают коронавирус и могут потенциально обеспечить защиту от инфекции в некоторых образцах крови, собранных еще до пандемии.

Ученые из Института инфекций и иммунитета им. Питера Доэрти выдвинули новую гипотезу: возможно, при встрече с SARS-Cov-2 иммунная система пожилого ошибочно распознает его как сезонный коронавирус и не «считывает» его как опасный. В ходе исследования они сравнили уровень антител к сезонным коронавирусам и SARS-Cov-2 в образцах крови 89 здоровых детей, 98 взрослых, 57 пожилых людей и 50 пациентов с COVID-19.

Авторы исследования обнаружили разный пул иммунных клеток пожилых людей и детей. У пациентов старшего возраста оказался повышенный уровень более «зрелых» нейтрализующих антител IgG и IgA к сезонным коронавирусам. Ученые считают, что отбор этих клеток иммунной памяти может вызвать искаженный иммунный ответ к SARS-Cov-2, поскольку они не слишком эффективны в борьбе с новым патогеном. В то же время незрелая иммунная система у детей безошибочно распознает коронавирус как потенциально опасный и активно реагирует на антигены SARS-CoV-2.

«Из-за слабого иммунного ответа у пожилых пациентов с большей вероятностью развивается тяжелое течение COVID-19», — написали ученые, отметив, что для подтверждения этой гипотезы необходимы более масштабные когортные исследования.



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